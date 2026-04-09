Google Chrome brauzerinə iki yeni funksiya əlavə etdi

Google masaüstü versiya üçün Google Chrome brauzerində iki yeni funksiyanı təqdim edib. Yeniliklər həm tək səhifə ilə, həm də çoxsaylı açıq tablar arasında işləyərkən, istifadə rahatlığını artırmağa yönəlib.
İlk yenilik tabların yerləşimi ilə bağlıdır. Artıq istifadəçilər klassik üfüqi düzülüşü dəyişərək onları şaquli formada ekranın sol hissəsində yerləşdirə bilərlər. Bu rejimdə açıq səhifələrin adları tam şəkildə görünür və naviqasiya daha rahat olur.
İstəyə görə bu paneli kompakt formata keçirmək də mümkündür — bu zaman yalnız saytların loqoları göstərilir. Görünüş rejimləri arasında keçid isə sağ klik (PKM) menyusu vasitəsilə həyata keçirilir.
İkinci yenilik isə “immersive” oxu rejimidir. Bu funksiya səhifədəki bütün diqqət yayındıran elementləri gizlədərək yalnız strukturlaşdırılmış mətni saxlayır. Nəticədə istifadəçi məzmunu daha rahat oxuya və ya mətni səsləndirmə funksiyası ilə dinləyə bilir.
Hər iki funksiya artıq Google Chrome-un stabil desktop versiyasında mərhələli şəkildə istifadəyə verilir və yaxın zamanda bütün istifadəçilər üçün əlçatan olacaq.