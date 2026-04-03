6 апреля, 2026
Epic Games Store дарит своим пользователям файтинг Clone Drone in the Danger Zone

В Epic Games Store можно бесплатно забрать файтинг Clone Drone in the Danger Zone про роботов-гладиаторов. Предложение действует до 9 апреля 20:00 по бакинскому времени. Кроме того, до 16 апреля 20:00 раздают визуальную новеллу TOMAK: Save the Earth Regeneration.

Clone Drone in the Danger Zone вышла в 2021 году и заслужила крайне положительные пользовательские отзывы. Играть надо за человека, чье сознание перенесли в робота-гладиатора. Игра отличается высокой сложностью, юмором и необходимостью улучшать робота для выживания на арене.

TOMAK: Save the Earth Regeneration — культовый корейский симулятор жизни и воспитания (тамагочи) с элементами квеста, вышедший в виде ремастера к 25-летию серии. Игрок должен вырастить богиню, помещенную в цветочный горшок, за 3 года, доказав существование истинной любви, чтобы спасти человечество от гибели.

Через неделю в Epic Games Store будут раздавать казуальный файтинг Prop Sumo.

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007).

Пишите нам: [email protected]

