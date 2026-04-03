Топ-10 производительных Android-смартфонов среднего класса в марте по версии AnTuTu

Помимо рейтинга флагманских Android-смартфонов команда бенчмарка AnTuTu опубликовала Топ-10 самых производительных смартфонов среднего уровня в марте. Весь рейтинг заняли смартфоны, построенные на базе процессоров от MediaTek.
На первом месте расположился iQOO Z11 с процессором MediaTek Dimensity 8500 (2 323 935 баллов). На второй позиции — Honor Power 2 на базе Dimensity 8500 Elite (2 218 987 баллов), а на третьей — OPPO Reno15 Pro с Dimensity 8400 Max (2 106 946 баллов).
Далее в рейтинге идут OPPO Reno15, Redmi Turbo 5, OPPO Reno15 Pro, iQOO Z10 Turbo, Redmi Turbo 4, Vivo Y300 GT и OPPO Reno14.
Статистика была собрана в период с 1 по 31 марта 2026 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты.