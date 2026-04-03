spot_img
6 апреля, 2026
ДомойТехнологииСмартфоныТоп-10 производительных Android-смартфонов среднего класса в марте по версии AnTuTu

Топ-10 производительных Android-смартфонов среднего класса в марте по версии AnTuTu

Помимо рейтинга флагманских Android-смартфонов команда бенчмарка AnTuTu опубликовала Топ-10 самых производительных смартфонов среднего уровня в марте. Весь рейтинг заняли смартфоны, построенные на базе процессоров от MediaTek.

На первом месте расположился iQOO Z11 с процессором MediaTek Dimensity 8500 (2 323 935 баллов). На второй позиции — Honor Power 2 на базе Dimensity 8500 Elite (2 218 987 баллов), а на третьей — OPPO Reno15 Pro с Dimensity 8400 Max (2 106 946 баллов).

Далее в рейтинге идут OPPO Reno15, Redmi Turbo 5, OPPO Reno15 Pro, iQOO Z10 Turbo, Redmi Turbo 4, Vivo Y300 GT и OPPO Reno14.

Статистика была собрана в период с 1 по 31 марта 2026 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты.

Предыдущая статья
Steam yenilənir: baş səhifə daha rahat və vizual oldu
Следующая статья
Epic Games Store дарит своим пользователям файтинг Clone Drone in the Danger Zone
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,787ФанатыМне нравится
1,030ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»