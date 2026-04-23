«SİMA İmza» — наиболее выгодное решение для налогоплательщиков

23 апреля, 2026
Цифровая подпись SİMA стала основным цифровым помощником налогоплательщиков как самый выгодный и безопасный способ входа в Интернет-налоговую администрация.

В связи с обновлением цифровой экосистемы Государственной налоговой службы портал e-taxes.gov.az приостановил свою работу, и все электронные налоговые услуги были перенесены на новую платформу — new.e-taxes.gov.az. Одним из важных преимуществ нового портала стала возможность входа с помощью «SİMA İmza».

В настоящее время все основные налоговые услуги портала доступны с цифровой подписью SİMA. Скачав мобильное приложение «SİMA İmza» и пройдя регистрацию, пользователи могут сразу оформить бизнес-подпись и получить доступ более чем к 100 услугам.

При оформлении бизнес-подписи в приложении «SİMA İmza» достаточно активировать промокод 6AYPULSUZ, чтобы пользоваться электронной подписью бесплатно в течение первых 6 месяцев. По завершении льготного периода подписку можно продлить по одному из доступных тарифов: 2,40 AZN в месяц, 25 AZN в год или 55 AZN на 3 года. Тарифы не предусматривают скрытых расходов и дополнительных начислений.

О «SİMA İmza»

SİMA — цифровая подпись нового поколения, разработанная в 2022 году компанией AzInTelecom, входящей в AZCON Holding. Сегодня приложение «SİMA İmza» насчитывает уже более 6 миллионов скачиваний. Оформить цифровую подпись можно полностью онлайн через мобильное приложение, без посещения центров клиентского обслуживания и без использования физического носителя.

“SİMA İmza” — vergi ödəyiciləri üçün ən sərfəlisi
