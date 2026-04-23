Дебютный трейлер ремейка Assassin’s Creed Black Flag Resynced — игра выйдет 9 июля

Издательство Ubisoft поделилось деталями Assassin’s Creed Black Flag Resynced — ремейка четвертой части серии. Также был показан дебютный трейлер игры, в котором объявили дату релиза — 9 июля на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

К озвучке главного героя вернулся актер Мэтт Райан, он выступил рассказчиком и в видеоролике. Игроков ждет масштабная переработка оригинала на движке Anvil. Разработчики не только улучшили графику, но и обновили игровой процесс для соответствия современным стандартам и актуальным частям Assassinʼs Creed. Была улучшена механика, например, подводного исследования и паркура, а также переработана боевая система «с упором на экшен» — она стала более плавной и эффектной.

Миссии по слежке за целью отныне не будут прерываться при обнаружении. Стелс тоже улучшили, поэтому у игрока будет больше возможностей подобраться к цели. Расширили механики, связанные с кораблем, чтобы те стали маневреннее, а волны оказывали больше влияния на судно.

Будет множество нововведений, включая фоторежим, домашних питомцев и расширение сюжетных линий знакомых персонажей. Также Black Flag Resynced представит три новых офицера, каждый из них обладает цепочками квестов, прохождение которых дает возможность использовать уникальные навыки компаньонов.

Страница в Steam уже доступна, предзаказы стандартного ($59,99) и расширенного ($69,99) изданий Assassin’s Creed Black Flag Resynced стартовали. За их оформление дают Алый набор Черной Бороды с костюмом, клинком и пистолетом для главного героя.