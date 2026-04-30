Bir активировал NFC-оплату в транспорте для иностранных карт

Bir, первая на Кавказе полностью интегрированная цифровая экосистема, охватывающая банкинг, платежные системы и электронную коммерцию, запустила возможность NFC-оплаты в общественном транспорте с использованием иностранных банковских карт.

Нововведение распространяется на автобусные маршруты, действующие на территории Баку и Абшерона, а также в городе Ханкенди, и охватывает Бакинский метрополитен. Таким образом, гости, прибывающие в страну, теперь могут оплачивать проезд в общественном транспорте напрямую с помощью бесконтактных банковских карт иностранных банков, используя технологию «tap & pay» («приложи и оплати»). Это решение полностью устраняет необходимость в использовании местных транспортных карт, обмене наличной валюты и прохождении дополнительных процедур регистрации.

Удобство оплаты в транспорте вышло на новый уровень

В современных городских условиях интегрированные платежные системы вышли за рамки простого удобства, став фундаментальным компонентом инфраструктуры, обеспечивающим доступность, эффективность и инклюзивность.

Внося свой вклад в развитие более умной модели мобильности в Азербайджане, экосистема Bir ранее заключила партнерство с ООО “K Group” (BakıKart) для внедрения первых в стране платежей в общественном транспорте по QR-коду через цифровой кошелек m10, что сделало ежедневные поездки более быстрыми и удобными.

В дальнейшем, укрепляя данный сервис и расширяя свою стратегию мобильности через Birbank, Bir активировала платежи по NFC в Бакинском метрополитене и автобусных сетях, обеспечив полностью бесконтактный опыт пользования общественным транспортом.

Ключевая особенность этой системы заключается в том, что она спроектирована не как закрытая экосистема, а как открытая инфраструктурная модель. Сервис охватывает не только карты Birbank, но и карты других местных банков, формируя полноценную цифровую платёжную среду в масштабах города.

Последняя инновация — расширение возможностей NFC-платежей для приема иностранных банковских карт — представляет собой следующий стратегический этап, масштабирующий функционал сервиса от локальной интеграции до глобальной доступности.

В конечном итоге, это достижение демонстрирует, как финтех-решения могут вывести городскую мобильность на новый уровень за счет укрепления общественной инфраструктуры, тем самым внося вклад в цифровую трансформацию страны.

Экосистема Bir объединяет под единым брендом ведущие марки страны –Birbank, Birmarket, m10 и Milliön. Одновременно экосистема сотрудничает с совместными проектами, такими как Trendyol Азербайджан и BakıKart, расширяя сферу своего влияния и обогащая клиентский опыт. Благодаря этой интеграции пользователи могут совершать QR-платежи в сети партнёров и в общественном транспорте, оформлять покупки в рассрочку в Birmarket с помощью Birbank, оплачивать товары на платформе Trendyol Азербайджан с использованием карт рассрочки Birbank, а также пользоваться единой бонусной программой и множеством других инновационных решений. Весь спектр этих возможностей строится на четырёх ключевых концепциях экосистемы – Единый вход, Единый бонус, Единый платёж и Единая кредитная платформа. Такой подход обеспечивает клиентам быстрый, удобный, выгодный и безопасный сервис.