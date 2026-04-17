17 апреля, 2026
Анонсирован шутер Metro 2039 — дебютный трейлер и некоторые подробности

Студия 4A Games, в ходе трансляции Xbox First Look, представила Metro 2039 — следующую часть серии постапокалиптических шутеров по вселенной Metro 2033. Разработчики показали дебютный кинематографический трейлер, а также рассказали некоторые подробности об игре.

Действие Metro 2039 происходит спустя несколько лет после событий Metro Exodus. Сюжет возвращает историю в мрачное сердце московского метрополитена, где последние выжившие после ядерного апокалипсиса цепляются за жизнь в туннелях и подземках разрушенного города. Сошедший с ума, бывший спартанец Хантер создал «Новорейх» и объединил группировки для борьбы с новой угрозой. Он правит порабощенным сообществом посредством пропаганды и страха, отправляя население на войну с таинственным врагом.

В отличие от прошлых частей, в Metro 2039 будет полностью озвученный главный герой — некто Странник, живущий в глуши за городом. В описании говорится, что протагонист, страдающий от кошмаров наяву, поклялся не возвращаться под землю, но призраки прошлого вынуждают его сделать это.

В ролике показали постапокалиптические пейзажи, сюрреалистичные видения и группировку «Новорейх». Игра разрабатывается на новой версии движка 4A Engine. Разработчики обещают показать самую мрачную историю в серии.

Metro 2039 выйдет зимой 2027 года на всех основных платформах: ПК, PS5 и Xbox Series S/X, но точной даты пока нет. Игра уже имеет свою страницу в Steam.

