Apple добавила три продукта в списки винтажных и устаревших устройств

Компания Apple обновила список винтажных и устаревших устройств. 13-дюймовый ноутбук MacBook Air 2017 года и iPad Air 3 с поддержкой Wi-Fi попали в список винтажных устройств, а iPad mini 4 и Apple TV HD 32 Gb- в список устаревших продуктов.

Винтажными считаются продукты компании, снятые с производства более 5 и менее 7 лет назад. Для них не предоставляется сервисная поддержка, обслуживание и запасные части в сервисных центрах. Компания будет ремонтировать такие устройства, но только при наличии запчастей, заказать их дополнительно уже нельзя.

Устаревшие – это те устройства, которые не продаются уже более семи лет. Компания не будет ремонтировать их, за исключением замены аккумулятора. Apple гарантирует замену батареи на своих устройствах в течение десяти лет после выхода продукта из продажи.

13-дюймовый ноутбук Macbook Air 13 (2017) был последним в истории компании без Retina-дисплея. Он также был единственным в своей линейке, так как версию на 11 дюймов решили убрать — последняя вышла в 2015 году. iPad Air 3 вышел в марте 2019 года, спустя пять лет после релиза iPad Air 2. Он получил такой же дизайн, как у iPad Pro 2017 года.

Планшет iPad mini 4 выпускался с 2015 по 2019 год, а приставка Apple TV HD продавалась с 2015 года до выхода модели 4K в октябре 2022 года.