Amazon Starlink-ə rəqib olmaq üçün Globalstar-ı 11,57 milyard dollara aldı

Amazon peyk rabitəsi sahəsində mövqeyini gücləndirmək üçün Globalstar şirkətini 11,57 milyard dollara satın aldığını elan edib. Bu addım şirkəti bazarın lideri olan Starlink ilə birbaşa rəqabətə daha da yaxınlaşdırır.
Sövdələşmə nəticəsində Amazon təxminən iki onlarla aktiv peykdən ibarət Globalstar şəbəkəsinə çıxış əldə edir. Müqayisə üçün, Starlink artıq orbitdə 10 minə yaxın peykə və dünya üzrə 9 milyondan çox istifadəçiyə sahibdir.
Amazon paralel olaraq öz peyk layihəsini də inkişaf etdirir. Şirkət 2029-cu ilə qədər orbitə təxminən 3200 peyk çıxarmağı planlaşdırır. Onların yarısının 2026-cı ilin iyuluna qədər buraxılması nəzərdə tutulur. Hazırda isə şirkətin orbitdə artıq 200-dən çox peyki mövcuddur və peyk internetinin işə salınması bu ilin sonuna planlaşdırılır.
Globalstar isə daha çox Apple cihazlarında istifadə olunan peyk funksiyaları ilə tanınır. Məhz bu şirkət iPhone və Apple Watch üçün Emergency SOS xidmətini təmin edir. Apple bu layihəyə təxminən 1,5 milyard dollar sərmayə yatırıb və hazırda şəbəkənin 54 peykə qədər genişləndirilməsi üzərində işlənir.
Maraqlıdır ki, Apple və Amazon istifadəçilər üçün peyk təhlükəsizlik xidmətlərinin davam etdirilməsi barədə razılığa gəlib. Bu isə əvvəlki şayiələrin əksinə olaraq, Apple-ın peyk rabitəsi sahəsində İlon Maskın layihələri ilə deyil, məhz Amazon ilə əməkdaşlıq edəcəyini göstərir.
Sövdələşmənin gələn il, bütün tənzimləyici təsdiqlər alındıqdan sonra tamamlanacağı gözlənilir.