Xiaomi представила «цифровой» гиперкар Vision Gran Turismo

В рамках мероприятия, приуроченного к выставке MWC 2026, компания Xiaomi представила свой первый гиперкар Vision Gran Turismo. Правда, автомобиль был показан только «цифровом» виде, так как он был разработан эксклюзивно для популярного гоночного симулятора Gran Turismo.

Несмотря на то что автомобиль существует только в «цифре», команда дизайнеров под руководством Тяньюаня Ли подошла к проекту с инженерной точностью. Сверху кузов напоминает каплю, а кокпит буквально вписан в систему воздуховодов. Коэффициент лобового сопротивления составил всего 0,29.

Гиперкар впервые получил систему Active Wake Control и специальные диски Accretion Rims для управления воздушными потоками вокруг колес. Создатель серии Gran Turismo Кадзунори Ямаути уже назвал эту модель «эталоном новой эры».

Салон выполнен по концепции Sofa Racer. Передняя панель, двери и кресла образуют единый плавный контур, напоминающий лаундж-зону. Автомобиль полностью интегрирован в экосистему Xiaomi под названием «Человек х Машина х Дом», а интерфейс Xiaomi Pulse использует звук и свет для взаимодействия с водителем.

Виртуальный гиперкар скоро станет доступен для управления на консолях PlayStation. Хотя сейчас VGT — лишь цифровой объект, инженеры Xiaomi подчеркивают, что наработки в области активной аэродинамики и ИИ-интерфейсов, полученные при его создании, лягут в основу будущих серийных электромобилей бренда.