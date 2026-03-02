Lenovo расширяет возможности надежных бизнес-компьютеров на базе искусственного интеллекта благодаря модульной архитектуре

Сегодня на MWC 2026 Lenovo представила свою новейшую линейку бизнес-устройств на базе искусственного интеллекта, прототипы новых форм-факторов и готовых к использованию на предприятиях платформ для масштабирования ИИ. Среди них:

Прототип модульного ПК ThinkBook Modular AI PC Concept с искусственным интеллектом, который поддерживает работу в различных форм-факторах, имеет съемные дисплей и клавиатуру, а также модульные порты ввода-вывода. Такой концепт конструкции ПК предназначен для поддержки гибких рабочих процессов и продления срока службы устройств. Также компания представила прототип Lenovo AI Workmate – ориентированного на пользователя ИИ-помощника, который умеет поддерживать рабочие процессы посредством естественного взаимодействия и контекстной помощи.

: новый планшет Lenovo на базе Android, созданный для эксплуатации в условиях агрессивной окружающей среды (на промышленных производствах или в «полях»), отличающийся прочностью, расширенными возможностями подключения и удобством управления. Expanded ThinkPad Portfolio : Обновленная линейка ThinkPad: включая ThinkPad серии T, за счет масштабируемых, ремонтопригодных и готовых к использованию искусственного интеллекта устройств, доступных на платформах Intel, AMD и Snapdragon, а также ThinkPad X 13 Detachable .

: Обновленная линейка ThinkPad: включая ThinkPad серии T, за счет масштабируемых, ремонтопригодных и готовых к использованию искусственного интеллекта устройств, доступных на платформах Intel, AMD и Snapdragon, а также . ThinkVision M 16 : легкий портативный монитор, разработанный для повышения производительности пользователей ThinkPad и ThinkBook за счет дополнительного экранного пространства в тонком, удобном для путешествий форм-факторе.

: легкий портативный монитор, разработанный для повышения производительности пользователей ThinkPad и ThinkBook за счет дополнительного экранного пространства в тонком, удобном для путешествий форм-факторе. ThinkBook 14 2-в-1 Gen 6: бизнес-ноутбук с поддержкой искусственного интеллекта для малых и средних предприятий и мобильных профессионалов, сочетающий в себе многорежимную универсальность, производительность Intel Core Ultra и интеллектуальные функции совместной работы.

Представленные новинки демонстрируют усилия Lenovo в области демократизации искусственного интеллекта за счет продуктивных, адаптируемых и защищенных решений, которые отвечают реальным потребностям бизнеса, ИТ-директоров и сотрудников предприятий, работающих в условиях распределенных сред. Широкий портфель готовых к использованию продуктов и услуг Lenovo позволяет компаниям внедрять вычислительные технологии на базе искусственного интеллекта без дополнительных сложностей.

Прототип ThinkBook Modular AI PC Concept

Lenovo представила концепт модульного ПК ThinkBook Modular AI PC Concept, в котором реализован адаптивный подход к бизнес-вычислениям на базе искусственного интеллекта. Этот прототип разработан для профессионалов, которые в течение дня переключаются между различными режимами работы на ПК. В его основе идея предоставления «больших возможностей в устройстве компактного размера», позволяющего поддерживать производительность, совместную работу и потребление контента в различных сценариях.

Концепт в базе имеет ультратонкий 14-дюймовый корпус, поддерживающий работу с несколькими конфигурациями дисплея. Дополнительный дисплей можно установить на верхней крышке, чтобы обеспечить вывод информации для внешней аудитории или задействовать этот внешний экран для работы, когда ноутбук закрыт. Этот дополнительный экран можно также использовать как второй вертикальный или горизонтальный портативный монитор, разместив его рядом с ПК с помощью встроенной подставки. Дисплей можно поменять местами с клавиатурой, чтобы превратить устройство в систему с двумя экранами. В зависимости от сценария использования общая площадь просмотра может быть увеличена до 19 дюймов, что обеспечивает вариативность рабочего пространства при сохранении портативности.

Среди других модульных элементов данного прототипа: съемная клавиатура Bluetooth, дополнительные дисплейные модули и сменные порты ввода-вывода (в том числе USB Type-A, USB Type-C и HDMI), что позволяет устройству переходить от компактной мобильности к расширенной производительности, сохраняя при этом стабильность, безопасность и производительность системы. Встроенные разъемы pogo-pin обеспечивают надежную передачу питания и данных между модулями, создавая автономную, гибкую систему, созданную для современных пользователей ноутбуков, которым требуется адаптируемая производительность в офисе, в пути или в условиях удаленной рабочей среды.

ThinkTab X11

Lenovo добавила в свой портфель бизнес-устройств защищенный планшет ThinkTab X11 на базе Android. Он разработан для эксплуатации в условиях производств, на промышленных предприятиях и в цехах, которые часто встречаются в сфере логистики, строительства, транспорта и энергетики.

Мобильная платформа Snapdragon 7s Gen 3 обеспечивает надежную производительность, эффективное энергопотребление и интегрированные возможности подключения для непрерывной работы. Планшет протестирован в соответствии со стандартами MIL-STD-810H и имеет степень пыле- и влагозащиты IP68, что позволяет использовать его в суровых условиях промышленных производств, а яркий дисплей с поддержкой работы в перчатках и на мокрой поверхности обеспечивает удобство использования на влажных рабочих площадках и в условиях открытого воздуха.

ThinkTab X11 оснащен легкосъемной батареей и поддерживает работу без аккумулятора при подключении к источнику питания в стационарных, сменных сценариях или в автомобиле. Двойные порты USB-C позволяют одновременно заряжать планшет и подключать периферийные устройства, а фронтальный модуль NFC поддерживает удобный и защищенный сбор данных для управления запасами, контроля доступа и удаленной аутентификации.

ThinkPad серия T

Lenovo продолжает развивать свой основной ассортимент коммерческих ПК. Обновленная к 2026 году серия ThinkPad T представляет значительные усовершенствования в части ремонтопригодности, удобства использования и готовности к задачам ИИ.

Все модели линейки оснащены новой опциональной 5-мегапиксельной камерой с компьютерным зрением и vHDR для более четкого видео в различных условиях освещения, а также увеличенными динамиками для улучшения качества звука. Также в линейке T появился новый цвет — Cosmic Blue — для устройств ThinkPad T14 Gen 7 и T14s Gen 7.

Отдельные модели линейки получили лучшие в своем классе показатели ремонтопригодности по шкале iFixit благодаря упрощенному открытию нижней крышки корпуса, оптимизированной внутренней компоновке и расширению числа комплектующих (таких как батареи и порты USB-C), которые пользователь может менять самостоятельно. Эти обновления помогают сократить время простоя, продлить срок службы устройств и снизить совокупную стоимость владения для корпоративных парков, работающих под управлением Windows 11 Pro.

В дополнение к удобству обслуживания, некоторые модели ThinkPad недавно получили сертификат Calm Tech Certified Platinum, который подтверждает, что их конструкция способствует снижению когнитивной нагрузки и поддержанию устойчивой концентрации внимания среди профессиональных пользователей. Сертификация оценивает такие факторы, как эргономика, функции управления вниманием, долговечность, яркость экрана и звук. Это подтверждает подход Lenovo, который ставит функциональность устройств на первое место, планомерно улучшая эргономику и тактильные свойства клавиатур ThinkPad, TrackPoint, уменьшая уровень синего света в дисплеях, применяя средства механической защиты (шторки) на камерах и четкие светодиодные индикаторы состояния.

По мере того как искусственный интеллект становится все более неотъемлемой частью повседневных рабочих процессов, Lenovo продолжает уделять приоритетное внимание ясности, удобству использования и инклюзивному дизайну во всей линейке ThinkPad. Ноутбуки ThinkPad имеют систему звуковых сигналов, которые обеспечивают четкую звуковую обратную связь для ключевых системных событий, таких как громкость, уровень заряда батареи и состояние зарядки, что делает взаимодействие с устройством более доступным для людей с ограничениями по зрению.

ThinkPad T14 Gen 7 и ThinkPad T16 Gen 5

ThinkPad T14 Gen 7 и ThinkPad T16 Gen 5 в 2026 году получили улучшенные характеристики, дизайн и возможности для совместной работы. Представленное поколение устройств получило оценку iFixit по ремонтопригодности 10 из 10, что упрощает для ИТ-команд обслуживание и модернизацию парка корпоративных ПК и продлевает срок их службы.

Новые модели доступны с процессорами Intel Core Ultra Series 3 с Intel vPro или AMD Ryzen AI PRO 400 Series. ThinkPad T14 и T16 – это Copilot+ ПК с Windows 11 Pro, которые разработаны для обеспечения сбалансированной производительности и эффективности при повседневных рабочих нагрузках. Устройства оснащены TDP до 30 Вт и памятью LPCAMM2 на моделях Intel, а модель T14 оптимизирована для современных гибридных рабочих сред. Обновления в дизайне ноутбуков включают: более узкие рамки дисплея, модернизированную внутреннюю компоновку комплектующих и центрированную раскладку клавиш на клавиатуре.

ThinkPad T14s Gen 7

ThinkPad T14s Gen 7 — самая легкая модель в серии на сегодняшний день, она обладает превосходной мобильностью без ущерба для корпоративных стандартов производительности. При весе ноутбука всего около 1,1 кг он имеет аккумулятор высокой плотности 58 Вт·ч, который обеспечивает мобильным профессионалам возможность долгой автономной работы без подзарядки. T14s Gen 7 получил рейтинг ремонтопригодности iFixit — 9 из 10.

ThinkPad T14s Gen 7 под управлением Windows 11 Pro доступен в различных конфигурациях на базе процессоров Intel Core Ultra Series 3 с Intel vPro, процессоров AMD Ryzen AI PRO 400 Series, а также платформ Snapdragon X2 Elite и Snapdragon X2 Plus, что дает организациям возможность выбрать устройство, которое наилучшим образом соответствует их требованиям к производительности, эффективности и возможностям подключения.

ThinkPad T14s 2-в-1 Gen 2

Обновленная модель ноутбука ThinkPad T14s 2-в-1 Gen 2 в конвертируемом форм-факторе в 2026 году стала легче ̶ вес устройства уменьшился до 1,34 кг; получила новое встроенное перо, которое обеспечивает быстрый и удобный доступ к функциям создания заметок, аннотаций и разметки документов без необходимости использования отдельных аксессуаров.

Этот Copilot+ ПК с Windows 11 Pro на базе процессоров Intel Core Ultra Series 3 с Intel vPro сочетает в себе многорежимную гибкость с надежностью, удобством обслуживания и готовностью к развертыванию в корпоративной среде.

ThinkPad X13 Detachable

Lenovo ThinkPad X13 Detachable – ноутбук под управлением Windows 11 Pro со съемной клавиатурой, который может работать в режиме как ПК, так и планшета. Работая с процессорами Intel Core Ultra Series 3 с объемом памяти до 64 ГБ, этот ноутбук обеспечивает требуемую производительность в легком корпусе, оптимизированном для рабочих сценариев с использованием сенсорного экрана.

Устройство имеет сверхчеткий 13-дюймовый дисплей с яркостью до 500 нит, а два порта Thunderbolt 4 USB-C обеспечивают современные возможности подключения и совместной работы. Обновленная съемная клавиатура оснащена полноразмерными клавишами с глубиной хода 1,5 мм, что обеспечивает привычный для ThinkPad комфорт при наборе текста. Комплект включает полноразмерное эргономичное перо, которое надежно крепится и заряжается в съемном кейсе-клавиатуре, обеспечивая элегантное и практичное решение для хранения силуса. Ремонтопригодность устройства улучшена за счет возможности самостоятельной замены аккумулятора и портов USB-C.

ThinkBook 14 2-в-1 Gen 6

ThinkBook 14 2-в-1 Gen 6 — это универсальный бизнес-ноутбук для малого и среднего бизнеса на базе Windows 11 с функциональностью Copilot+. Этот ИИ-ноутбук работает на базе процессоров Intel Core Ultra Series 3, надежно обеспечивая вычислительные мощности для задач искусственного интеллекта и интеллектуальные функции для совместной работы.

Шарнир с углом поворота 360 градусов и 14-дюймовый сенсорный дисплей WUXGA обеспечивают плавное переключение между работой в режиме ноутбука, планшета и презентации. Стилус Lenovo Yoga Pen доступен опционально. Интерфейс Thunderbolt 4, быстрая зарядка и безопасность бизнес-класса делают ThinkBook 14 2-в-1 Gen 6 надежным помощником для мобильных сотрудников предприятий в их повседневной работе. Дополнительное подключаемое устройство Magic Bay Tiko на базе искусственного интеллекта позволяет расширить функциональность ThinkBook инструментами для отображения контекстной информации и более интуитивной поддержки рабочих процессов.

ThinkVision M16

Портативный монитор ThinkVision M16 – это легкое, удобное для путешествий решение для организации второго экрана. Монитор совместим с ноутбуками линеек ThinkPad и ThinkBook и обеспечивает мгновенное расширение экранного пространства, помогая профессионалам, работающим в гибридных средах.

ThinkVision M16 имеет 16-дюймовый дисплей 16:10 в тонком и легком корпусе, подключается с помощью одного кабеля через USB-C, позволяя пользователям одновременно подключать, питать и заряжать устройства. ThinkVision M16 поддерживает портретную и альбомную ориентацию, что удобно для редактирования документов, кодинга, анализа больших объемов данных и таблиц, демонстрации презентаций.

Концепт Lenovo AI Workmate

Lenovo представляет Lenovo AI Workmate Concept — концептуальную модель интеллектуального помощника-устройства, разработанную для переосмысления взаимодействия пользователей с ИИ в их повседневной работе.

Lenovo AI Workmate Concept исследует, как рутинные задачи человека могут напрямую преобразовываться в цифровые результаты посредством естественного взаимодействия с ИИ. Разработанное как постоянно включенный настольный помощник, это устройство поддерживает письменное, голосовое, жестовое и пространственное взаимодействие с локальной обработкой данных с помощью искусственного интеллекта. Прототип разработан для поддержки практических бизнес-задач, таких как сканирование и резюмирование документов, систематизация заметок, помощь в создании презентаций и другого рабочего контента. В рамках экспериментальной модели взаимодействия данный прототип может выводить информацию за пределы своего экрана, включая возможность проецирования контента на близлежащие поверхности, такие как стол или стена, что подчеркивает стремление Lenovo к исследованию пространственных и физических возможностей искусственного интеллекта для их более органичной интеграции в профессиональную среду.

Безопасные, управляемые и надежные платформы искусственного интеллекта для предприятий

Поскольку устройства на базе искусственного интеллекта становятся центральным элементом современной рабочей среды, Lenovo продолжает уделять особое внимание созданию защищенных, управляемых и надежных платформ для бизнеса. Во всём своём коммерческом портфеле Lenovo интегрирует средства безопасности, сервисы на базе ИИ и возможности управления жизненным циклом так, чтобы помочь ИТ‑командам защищать данные, сохранять контроль и масштабировать устройства, готовые к работе с ИИ в распределённых средах.

Решения безопасности ThinkShield обеспечивают многоуровневую защиту всех поставляемых Lenovo устройств на уровне аппаратного обеспечения, прошивки, программного обеспечения и цепочки поставок, помогая защитить продукты компании от момента запуска в эксплуатацию до конца их срока службы. Помимо устройств, Lenovo поддерживает внедрение искусственного интеллекта на предприятиях с помощью профессиональных сервисов, дополненных расширенными программами поддержки и гибкими моделями финансирования, такими как TruScale Device as a Service (DaaS). В совокупности эти возможности позволяют организациям при внедрении искусственного интеллекта найти баланс между инновациями, безопасностью, эффективностью и долгосрочной ценностью.