World Backup Day 2026: почему обычного бэкапа уже недостаточно

Вопрос, который в 2026 году звучит почти провокационно: если резервная копия может быть удалена или зашифрована злоумышленником — можно ли вообще считать ее бэкапом?

Резервное копирование больше не является IТ-задачей — это вопрос выживания бизнеса.

Большинство организаций сегодня теряют свои данные не из-за того, что забыли сделать резервную копию. Они теряют данные, потому что злоумышленники первыми получают доступ к резервным копиям. Согласно статистике 57% атак программ-вымогателей успешно скомпрометировали резервные копии, что напрямую повлияло на результаты восстановления. 48% организаций заплатили выкуп из-за неудачных или непригодных путей восстановления. 4,44 млн. долларов — это средняя стоимость утечки данных в мире.

В странах Кавказа, включая Азербайджан, ситуация усложняется нестабильностью поставок оборудования, ограниченным доступом к enterprise-решениям и зависимостью от гибридной инфраструктуры. Дополнительным фактором остаётся нестабильность поставок накопителей и оборудования в регионе, что требует более гибких и масштабируемых решений хранения данных. Это делает вопрос гарантированного восстановления данных особенно критичным для бизнеса. Особенно актуален этот подход для:

финансового сектора;

государственных организаций;

быстрорастущих SMB-компаний.

В условиях, где облачные сервисы не всегда обеспечивают стабильную производительность или соответствуют требованиям локального хранения данных, гибридный подход NAS + облако становится оптимальным решением.

На фоне роста атак с использованием ИИ и усложнения кампаний с использованием программ-вымогателей рынок уже отказывается от иллюзии «достаточного копирования». Новый стандарт формулируется иначе: нужно не просто сохранить данные, а гарантировать их восстановление при компрометации инфраструктуры. Именно эту философию — «Assume the breach, ensure the recovery» («Допускай взлом — обеспечь восстановление») — сегодня продвигает компания QNAP.

Бэкап, который нельзя взломать: новый базовый уровень защиты

Ключевая проблема традиционных стратегий — уязвимость самих резервных копий. Если атакующий получает доступ к системе, он в первую очередь уничтожает или шифрует бэкапы, лишая компанию возможности восстановления. Ответом на это становится концепция неизменяемых (immutable) данных.

Современные решения резервного копирования используют несколько уровней защиты, включая неизменяемые копии данных (immutable backup), снапшоты с защитой от удаления, изоляцию через air gap, а также распределённое хранение между локальной инфраструктурой и облаком.

В решениях QNAP эти подходы реализованы через следующие уровни защиты:

Immutable Backup (WORM) — хранилище, в котором данные физически невозможно изменить или удалить. Даже с правами администратора.

Immutable Snapshots — фактически «кнопка отмены» для инфраструктуры: зафиксированные точки восстановления, недоступные для модификации в течение заданного периода.

Air Gap — это не только физическое отключение, но и логическая изоляция данных (например, отдельные учетные записи или сегменты сети), что особенно важно в инфраструктурах без выделенных дата-центров.

В результате бэкап перестает быть просто копией и становится гарантированным механизмом возврата системы в рабочее состояние.

Главная угроза — не атака, а фрагментированная защита

Парадокс современного IТ-ландшафта заключается в том, что даже при наличии резервного копирования компании остаются уязвимыми. Причина — фрагментация. Разные системы защищаются разными инструментами: отдельно файлы, отдельно виртуальные машины, отдельно SaaS-сервисы. Это создает «слепые зоны», которые злоумышленники успешно используют. Платформа Hyper Data Protection (HDP) от QNAP решает эту проблему через унификацию защиты. Например, компания может централизованно управлять резервным копированием виртуальных машин VMware, рабочих станций сотрудников и Microsoft 365 из одного интерфейса.

Фактически речь идет о переходе от бэкапа как функции к бэкапу как стратегии устойчивости бизнеса.

Гибридная защита: двойная неизменяемость как новый стандарт

С развитием программ-вымогателей, управляемых искусственным интеллектом, становится очевидно, что одноуровневой защиты больше недостаточно. Даже защищенные локальные системы могут быть скомпрометированы. QNAP предлагает архитектуру гибридной облачной защиты — комбинацию NAS и облака с двойной защитой:

Локальная неизменяемость — снапшоты на NAS остаются недоступными для изменений, даже при компрометации учетных данных администратора.

Облачная неизменяемость — в myQNAPcloud One используется механизм Object Lock: данные автоматически переходят в режим «невозможно изменить».

Правило «3-2-1-1-0» — расширенная модель резервирования, обеспечивающая 100% восстановление в самый ответственный момент, которая включает 3 копии данных, 2 разных типа носителей, 1 копию на удаленной локации, 1 неизменяемую копию и 0 ошибок при восстановлении.

Такой подход формирует не просто резервную инфраструктуру, а многоуровневую систему, в которой отказ одного элемента не приводит к потере данных.

От бэкапа к гарантированному восстановлению

World Backup Day 2026 фиксирует важный сдвиг: индустрия окончательно уходит от идеи «сделать копию» к идее обеспечить восстановление при худшем сценарии. В этой парадигме выигрывают решения, которые:

исключают возможность изменения бэкапов;

устраняют фрагментацию защиты;

комбинируют локальные и облачные уровни безопасности.

Именно такой подход, который продвигает QNAP, становится новым «золотым стандартом», — особенно для компаний, работающих в условиях растущих киберрисков и распределенной инфраструктуры. Не оставляйте свои цифровые активы на волю случая. Для партнеров и системных интеграторов это открывает возможность предлагать заказчикам не просто хранение, а полноценные решения по обеспечению непрерывности бизнеса. Такие решения становятся доступными не только крупным предприятиям, но и среднему бизнесу.