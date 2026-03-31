Корпоративный ИИ становится стратегическим активом: компании в ЕМЕА выходят на новый уровень зрелости

Согласно отчету «CIO Playbook 2026: The Race for Enterprise AI», основанному на результатах исследования IDC, предприятия Европы и Ближнего Востока решительно перешли от пилотирования проектов в области искусственного интеллекта к масштабным внедрениям. Такая смена стратегий среди лиц принимающих решения в организациях обусловлена доказанными преимуществами ИИ и ожиданиями значительной финансовой отдачи от инвестиций в это направление. Почти половина (46%) пилотных проектов и концепций ИИ уже перешли в промышленную эксплуатацию, а организации прогнозируют среднюю отдачу $2,78 на каждый вложенный доллар.

Исследование фиксирует новый виток развития ИИ в регионе и подчёркивает, что ценность корпоративного ИИ уже является реальной и ощутимой, призывая руководителей ИТ-отделов действовать незамедлительно, чтобы не отставать от конкурентов. Предприятия переходят от экспериментов с ИИ к созданию измеримой бизнес-ценности: почти все (93%) опрошенные планируют увеличить инвестиции в ИИ в течение следующих 12 месяцев при среднем темпе роста расходов в 10%, а 94% ожидают положительную отдачу.

Агентный ИИ опережает генеративный ИИ

Сегодня ИИ является ключевым двигателем трансформации бизнеса и источником конкурентных преимуществ. Однако темпы его внедрения на различных рынках существенно различаются, что отражает неодинаковый уровень цифровой зрелости, готовности регуляторной базы и инвестиционных возможностей. При этом среди ИТ-директоров наблюдается чрезмерный оптимизм по отношению к ИИ. Несмотря на то что 57% организаций находятся на завершающем этапе внедрения ИИ или приближаются к нему, лишь 27% располагают комплексной системой управления. Дополнительные ограничения, связанные с качеством данных, нехваткой внутренних компетенций, сложностью интеграции и недостаточной согласованностью внутри организаций, приводят к разрыву между амбициями бизнеса и его реальной готовностью к внедрению.

Поскольку агентный ИИ в 2026 году выходит на первое место среди приоритетов ИТ-директоров, опережая генеративный ИИ, перечисленные факторы будут препятствовать многим организациям в полном раскрытии потенциала технологий, оставляя значительную часть возможной отдачи нереализованной. Из 65% организаций сосредоточеных на масштабировании агентного ИИ в течение ближайших 12 месяцев, лишь 16% сообщают о его активном использовании уже сегодня, тогда как большинство предприятий всё ещё находятся на стадии пилотирования или изучения сценариев его применения.

Страновые различия внедрения ИИ в Европе

Более развитые рынки, такие как Скандинавия, Италия и Великобритания, уже переходят за рамки пилотных проектов: большинство организаций там системно внедряют ИИ и усиливают внимание к гибридным и edge‑моделям развертывания для поддержки масштабирования. Внедрение ИИ в странах Южной и Восточной Европы пока остается на более ранних стадиях, значительная доля организаций там находится на стадии планирования или ранней разработки. Ближний Восток формируется как быстрорастущий рынок, демонстрируя высокую динамику внедрения и резкий рост интереса (год‑к‑году) к продвинутым и агентным ИИ‑технологиям.

По всему региону доминируют гибридные модели развертывания, поскольку организации стремятся сбалансировать инновации с требованиями к суверенитету данных и операционному контролю, а интерес к агентному ИИ стремительно растёт. Это свидетельствует о более широком переходе от экспериментов к более автономным, готовым к промышленной эксплуатации сценариям использования ИИ, несмотря на сохраняющиеся различия в уровне готовности между рынками.

Бизнес предпочитает гибридную архитектуру ИИ

Исследование показывает, что реальные бизнес‑ и финансовые факторы ускоряют переход к гибридному ИИ. Такие аспекты, как конфиденциальность данных, повышенные требования к безопасности, а также необходимость настройки и оптимизации инфраструктуры, стимулируют внедрение этой модели, сочетающей публичное и облако, частное облако с локальными вычислениями. Почти три из пяти организаций (58%) сегодня выбирают гибридный ИИ в качестве основного варианта развертывания.

Масштабируемая, высокопроизводительная инфраструктура ИИ является ключевым фактором успеха корпоративного ИИ. Респонденты в регионе подчеркнули важность вычислительных систем, которые являются одновременно экономически и энергоэффективными. Этот фактор занял второе место по популярности среди опрошенных, многие считают его важнейшим для перехода от пилотирования ИИ к промышленной эксплуатации.

Поскольку ПК с ИИ и периферийные конечные устройства играют центральную роль в эффективной гибридной стратегии ИИ и безопасном выполнении рабочих нагрузок ИИ на местном уровне, внедрение устройств с поддержкой ИИ стало главным приоритетом инвестиций в ИТ на 2026 год.

