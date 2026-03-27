Wikipedia запретила редакторам использовать нейросети для написания статей

Руководство Wikipedia обновило правила платформы, согласно которым редакторам теперь запрещается использовать генеративный искусственный интеллект для написания статей или существенного их редактирования.

В первую очередь запрет вступает в силу в англоязычном сегменте Wikipedia. В качестве причины запрета указываются многочисленные нарушения основных правил сервиса во многих материалах, созданных при помощи ИИ.

Базовые правила энциклопедии — необходимость опираться на проверяемые авторитетные источники и соблюдать нейтральную точку зрения. Из-за склонности ИИ к «галлюцинациям» и выдумыванию фактов под угрозу ставится достоверность всей платформы.

Использование нейросетей теперь допускается только для внесения базовых правок в текст и перевода статей на другой язык. В последнем случае от автора все равно требуется хорошее знание языка для грамотного редактирования статьи.