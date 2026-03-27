28 марта, 2026
Sony объявила о значительном повышении цен на консоли PlayStation

Компания Sony сообщила о поднятии цен на консоли Playstation – PS5, PS5 Digital Edition, PS5 Pro и портативную PlayStation Portal по всему миру.

Изменения вступят в силу через неделю — 2 апреля. Sony объяснила, что данное решение принято в связи дефицитом оперативной памяти и давления мировой экономики.

В США стандартная PS5 подорожает с 550 до 650 долларов, Digital Edition — с 500 до 600 долларов. Цена PS5 Pro вырастет с 750 до 900 долларов, а PlayStation Portal — с 200 до 250 долларов.

В Европе новые цены составят 650 евро за PS5, 600 евро за PS5 Digital Edition, 900 евро за PS5 Pro и 250 евро за PlayStation Portal. В Великобритании — 570, 520, 790 и 220 фунтов соответственно.

