TECNO Ella yeniləndi: süni intellekt köməkçisi artıq istifadəçini daha yaxşı anlayır

MWC 2026 sərgisi çərçivəsində TECNO şirkəti səsli süni intellekt köməkçisi Ella-nın yeni versiyasını və yenilənmiş HiOS istifadəçi interfeysini təqdim edib. Şirkət ağıllı funksiyaların genişləndirildiyini və gündəlik istifadəni daha rahat edən bir sıra yenilikləri nümayiş etdirib.
Yeni Ella “Praktik İİ” konsepsiyasının inkişafı kimi təqdim olunur. Bu yanaşmanın məqsədi neyroşəbəkələrin sadəcə texnologiya nümayişi deyil, real həyatda rutin işləri azaltması, məhsuldarlığı artırması və smartfon istifadəsini daha intuitiv etməsidir. TECNO xüsusilə internet bağlantısı olmadan işləyə bilən lokal funksiyalara diqqət yetirdiyini vurğulayır.
Yeniləmə ilə birlikdə dil dəstəyi də genişləndirilib. Sistemə Qərbi Afrikanın ən böyük dillərindən biri olan hausa dili əlavə olunub, Afrika aksentli fransız dili tanınması təkmilləşdirilib, həmçinin hindi-ingilis qarışıq danışıq forması, müasir standart ərəb dili və iraq dialekti dəstəklənməyə başlayıb. Şirkət gələcəkdə daha çox dili və cihazı əhatə etməyi planlaşdırır.
TECNO-nun açıqlamasına görə, 2025-ci ildə Ella süni intellekti 500 milyondan çox sorğunu emal edib, bunların təxminən 100 milyonu foto emalı ilə bağlı olub. Maraqlısı isə odur ki, müraciətlərin yarıdan çoxu ingilis dili xaricində müxtəlif dillərdə həyata keçirilib.
Bəzi ölkələrdə konteksti anlayan və proaktiv işləyən köməkçi artıq mobil internet paketləri almağa, taksi və ya yemək sifariş etməyə də kömək edir. Bundan əlavə, Ella tapşırıqların planlaşdırılması üçün daha ağıllı tövsiyələr verir, musiqiləri tanıyır və bir çox gündəlik prosesi avtomatlaşdırır.
MWC 2026-da təqdim olunan eksperimental GUI-agent funksiyası isə xüsusilə diqqət çəkib. Bu texnologiya sayəsində Ella smartfonda istifadəçinin hərəkətlərini təqlid edərək tapşırıqları özü yerinə yetirə bilir. CAMON 50 seriyası üçün təqdim edilən yeni imkanlara bunlar daxildir:
-
kontaktsız üz skanı vasitəsilə sağlamlıq monitorinqi
-
AI Problem Solving — özünü öyrənmə və uşaqların təhsilinə kömək funksiyaları
-
One-Tap FlashMemo “ağıllı yaddaş qeydləri”
-
AI MindHub bilik bazası
-
AI English Coach — ingilis dili öyrənmə köməkçisi
Yenilənmiş Ella ilə yanaşı, TECNO HiOS 16 əməliyyat sistemini də təqdim edib. Yeni versiya daha “hava kimi yüngül” dizayn, yenidən işlənmiş əsas ekran və ağıllı ev idarəetməsi, məhsuldarlıq alətləri, AIGC kontent yaradılması və tərcümə funksiyalarını bir platformada birləşdirən interfeys ilə seçilir.