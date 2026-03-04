QNAP выпускает 10-отсековый высокоплотный NAS-сервер на базе SATA SSD с файловой системой ZFS, работающий на процессорах AMD Ryzen PRO 7000 серии

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для вычислений, сетей хранения данных, сегодня представила TS-h1077AFU, компактный 10-отсековый NAS-сервер на базе SATA SSD, разработанный для предприятий, которым требуется быстрое, надежное и экономичное хранилище данных на основе флэш-памяти. Созданный на базе операционной системы QuTS hero с файловой системой ZFS, работающий на процессорах AMD Ryzen PRO 7000 Series и оснащенный памятью ECC DDR5, TS-h1077AFU обеспечивает исключительную производительность, целостность данных и ценность развертывания. Разработанный с учетом скорости, плотности и надежности, TS-h1077AFU идеально подходит для виртуализации, высокоскоростных рабочих процессов с носителями, операций с базами данных и консолидации резервного копирования в нескольких местах.

«После успешного запуска на рынке нашей 30-отсековой модели TS-h3077AFU мы разработали TS-h1077AFU, чтобы обеспечить ту же производительность корпоративной флэш-памяти в более компактном и универсальном форм-факторе, — сказал Алекс Ши (Alex Shih), менеджер по продуктам QNAP. — Эта 10-отсековая модель предоставляет предприятиям большую гибкость при проектировании высокопроизводительных архитектур флэш-памяти, сохраняя при этом надежность и целостность данных, которыми известна QuTS hero».

Основные характеристики TS-h1077AFU:

Процессоры AMD Ryzen PRO 7000 серии.

8-ядерный/16-поточный процессор со встроенной графикой AMD Radeon для высококачественной графики идеально подходит для виртуализации, мультимедиа высокого разрешения и многозадачности.

DRAM с защитой ECC обеспечивает целостность и надежность данных при длительной работе, идеально подходит для виртуализации и многопоточных рабочих нагрузок.

Оптимизирован для рабочих нагрузок с низкой задержкой благодаря встроенной дедупликации ZFS, сжатию и QNAP QSAL для повышения долговечности и производительности SSD, а также предотвращения одновременного повреждения SSD для обеспечения безопасности данных.

Оснащен 2 портами 10GbE и 2 портами 2.5GbE, с возможностью подключения 25GbE через два слота PCIe Gen 4 x8.

Благодаря поддержке высокой доступности и производительности на основе флэш-памяти, TS-h1077AFU может формировать отказоустойчивый кластер с двумя NAS для бесперебойной работы основных сервисов, обеспечивая стабильность и отказоустойчивость, необходимые для критически важных рабочих нагрузок.

Расширение с помощью JBOD-серверов QNAP для создания масштабной гибкой архитектуры хранения данных.

Два блока питания, система охлаждения корпоративного класса и механизмы самовосстановления ZFS обеспечивают стабильность для критически важных операций.

Обеспечивает стабильные поставки для долгосрочных развертываний, проектов и многосайтовых развертываний.

myQNAPcloud One — это унифицированный сервис облачного хранения, поддерживающий как файловые, так и объектные данные, обеспечивающий неизменяемость данных. Это идеальное место для резервного копирования данных в облако для TS-h1077AFU — с полностью бесплатной передачей данных.

Оформить заявку на приобретение TS-h1077AFU можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Предоставляется гарантия на 5 лет. Цена устройства на условиях MSRP составляет 8,999 AZN.