Экосистема открытой оплаты проезда Mastercard и BakıKart вошла в шорт-лист премии Transport Ticketing Global Awards 2026

Баку, Азербайджан — март 2026 года —

Экосистема открытой оплаты проезда (Open-Loop Transit ecosystem) Mastercard и BakıKart официально вошла в число финалистов премии Transport Ticketing Global Awards 2026, одной из самых авторитетных международных наград, отмечающих достижения в области мобильности, билетных решений и инноваций для умных городов.

Проект «Digital Revolution in Baku: Transitioning 60 Million Monthly Journeys to a Frictionless Open-Loop Ecosystem» (разработанный Mastercard и K Group в сотрудничестве с BakıKart) вошёл в шорт-лист в категории Best Smart Ticketing Programme – Single Operator or Authority (More than 500k Daily Journeys).

Глобальный ориентир в сфере высоконагруженных транспортных решений

Премия Transport Ticketing Global Awards отмечает передовые технологии мобильности и масштабные цифровые трансформации в крупнейших транспортных системах мира. Категория, в которую вошёл Баку, охватывает транспортные системы с очень большим пассажиропотоком — и по праву считается одним из самых конкурентных сегментов премии.

Среди финалистов этого года — ведущие транспортные операторы и технологические компании из Индии, Финляндии, Саудовской Аравии и США, что подчёркивает высокий международный статус этого признания.

Новая эра бесконтактной мобильности для Баку

Номинация отражает стремительную трансформацию транспортной сети Баку в полностью интегрированную EMV-совместимую экосистему открытой оплаты проезда, реализованную на базе технологий Mastercard. Сегодня система обеспечивает миллионы поездок ежемесячно благодаря простому и удобному способу оплаты — касанием бесконтактной банковской карты — без необходимости приобретать отдельные транспортные карты или пополнять их баланс.

Компания K Group, выступая локальным системным интегратором и поставщиком транспортных технологий, благодаря своим технологическим решениям обеспечила плавный переход города от закрытой системы транспортных карт к безопасной модели оплаты банковскими картами — без сбоев и остановки ежедневной работы транспорта.

Успех проекта обеспечили скорость внедрения, масштаб использования и эффективное сотрудничество Mastercard, BakıKart, Kapital Bank и технологических партнёров — что укрепляет позиции Баку как одного из лидеров региона в сфере цифровой мобильности.

Улучшая ежедневные поездки с «1 qepik Mondays»

В дополнение к этому признанию Mastercard представила инициативу «1 qepik Mondays»: по понедельникам первая поездка в метро или на автобусе стоит всего 1 гяпик при оплате бесконтактной картой Mastercard. Инициатива призвана сделать ежедневные поездки для жителей Баку более удобными и доступными.

В рамках запуска кампании пассажиры также могли получить бесплатные симит/гогал и чай/кофе из брендированных автобусов в центральных локациях города — в качестве дружелюбного жеста, призванного сделать начало недели более приятным и улучшить общий опыт поездок.