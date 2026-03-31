QNAP представляет управляемый коммутатор QSW-M7230-2X4F24T L3 Lite 100GbE

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для вычислений, сетей хранения данных, сегодня объявила о выпуске QSW-M7230-2X4F24T — нового управляемого коммутатора L3 Lite 100GbE, предназначенного для модернизации корпоративных сетей, высокопроизводительных сред хранения данных, крупномасштабного производства медиаконтента, виртуализации и рабочих нагрузок на основе искусственного интеллекта. Новый коммутатор позволяет организациям создавать масштабируемую сеть 100GbE, сохраняя при этом экономичность и защищая существующие инвестиции в инфраструктуру.

По мере ускорения развития ресурсоемких приложений — от вычислений с использованием ИИ и виртуализации до совместных рабочих процессов с медиаконтентом — предприятиям все чаще приходится сталкиваться с необходимостью перехода от сетей 10GbE без масштабной и разрушительной замены существующих сетей. QSW-M7230-2X4F24T решает эту задачу, предоставляя гибкую многоскоростную архитектуру, которая позволяет предприятиям внедрять высокоскоростное подключение там, где это наиболее важно, одновременно расширяя основную сеть с течением времени.

QSW-M7230-2X4F24T объединяет два порта 100GbE QSFP28, четыре порта 25GbE SFP28 и двадцать четыре порта 10GbE RJ45 на одной платформе, обеспечивая магистральное подключение 100GbE, восходящие каналы 25GbE для серверов и NAS-систем, а также высокоплотный доступ 10GbE для рабочих станций и агрегирующих коммутаторов. Эта многоскоростная конструкция позволяет предприятиям внедрять 25GbE или 100GbE там, где производительность наиболее важна, сохраняя при этом существующую инфраструктуру 10GbE — что снижает сложность модернизации и продлевает срок службы всей сетевой архитектуры.

«Благодаря объединению 100GbE, 25GbE и высокоплотной 10GbE-связи в форм-факторе 1U, QSW-M7230-2X4F24T обеспечивает исключительную гибкость и экономичность в своем классе, — отмечает менеджер по продуктам QNAP Рональд Сюй (Ronald Hsu). — Это идеальное решение для предприятий, стремящихся к практичному переходу на 100GbE без ущерба для текущих инвестиций или будущей масштабируемости».

Разработанный для вычислений в области искусственного интеллекта и высокопроизводительного хранения данных, QSW-M7230-2X4F24T поддерживает многоскоростное подключение 10G/25G/100G и обладает неблокирующей коммутационной способностью 1080 Гбит/с, обеспечивая пересылку данных на скорости проводного соединения при высоких нагрузках. Для сред RDMA и RoCE поддержка приоритетного управления потоком (PFC) и явного уведомления о перегрузке (ECN) обеспечивает работу Ethernet без потерь, поддерживая стабильно низкую задержку даже при обработке интенсивного трафика серверов и NAS, что делает его хорошо подходящим для кластеров ИИ и приложений, работающих с большими объемами данных и осуществляющих совместную работу.

Для повышения отказоустойчивости и доступности сети QSW-M7230-2X4F24T включает в себя возможности управления L3 Lite и архитектуру высокой доступности MC-LAG. Он поддерживает конфигурацию IPv4/IPv6, статическую маршрутизацию, службы DHCP и расширенные развертывания VLAN, а агрегация каналов между несколькими шасси помогает исключить единые точки отказа и обеспечивает непрерывную работу в условиях высокой нагрузки или аппаратных сбоев.

Для развертывания медиа и AV-сервисов по IP коммутатор дополнительно усиливает управление многоадресной рассылкой и синхронизацию времени. Благодаря поддержке IGMP Snooping, сегментации трафика на основе VLAN и высокоточных часов с PTP Boundary Clock, QSW-M7230-2X4F24T минимизирует проблемы синхронизации аудио и видео, часто встречающиеся в средах с несколькими дисплеями. Это делает его хорошо подходящим для вещания, площадок для проведения прямых трансляций, командных центров и корпоративных видеоприложений.

Кроме того, QSW-M7230-2X4F24T поддерживает AMIZcloud, облачную централизованную платформу управления QNAP. Без необходимости использования дополнительных аппаратных или программных контроллеров, ИТ-команды могут удаленно отслеживать и управлять несколькими коммутаторами в разных местах, упрощая поиск и устранение неисправностей и снижая текущие эксплуатационные расходы.