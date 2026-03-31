31 марта, 2026
Не забывай про бэкап: 84% пользователей хранят свои данные в электронном виде

Kaspersky

31 марта отмечается Международный день резервного копирования (World Backup Day). К этому дню «Лаборатория Касперского» решила выяснить, как пользователи предпочитают хранить важные данные, а также дала рекомендации, как не потерять свои фото, видео и другую ценную информацию.

Согласно опросу* «Лаборатории Касперского», большинство людей предпочитают хранить личную информацию в цифровом виде — например, сканы паспорта, финансовых и медицинских документов, фото и видео (84%). Среди молодёжи в возрасте 18-34 лет этот показатель ещё выше — 90%. Предпочитают исключительно физические копии 16% опрошенных, и такой способ наиболее популярен среди людей старше 55 лет (почти 30%).

Более половины (56%) респондентов отметили, что хранят важные данные на компьютере или внешнем жёстком диске, 45% используют облачные продукты, а 20% также пользуются государственными цифровыми сервисами. У каждого способа есть свои преимущества и недостатки. Например, физические носители можно повредить или потерять, объёмные накопители неудобно брать с собой в дорогу, а облачные сервисы могут оказаться недоступны в нужный момент, например из-за взлома аккаунта.

Чтобы обезопасить свои цифровые данные, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям:

1. Продумайте систему резервного копирования

Универсального подхода к хранению данных не существует — так же как не обязательно создавать резервные копии каждого файла. Однако стоит выработать удобную для себя систему, чтобы в том числе обезопасить файлы, которые сложно будет восстановить. Например, есть популярная стратегия 3-2-1: иметь как минимум три копии важных данных, хранить их двумя разными способами и сделать как минимум одну резервную копию вне основного используемого хранилища дома или в офисе (например, на внешнем жёстком диске).

Особое внимание следует уделять конфиденциальной информации, например логинам и паролям, данным паспорта и финансовым документам. Чтобы безопасно их хранить, можно использовать специализированные решения, такие как Kaspersky Password Manager. Помимо учётных записей, он позволяет надёжно хранить в зашифрованном виде важные документы, например скан паспорта, PDF-файлы, адреса, личные заметки.

2. Обеспечьте безопасность данных

По данным «Лаборатории Касперского», 98% опрошенных пользователей принимают какие-то меры для защиты хранилищ данных. Однако они не всегда надёжны: например, 36% используют пароли для входа в аккаунты, но выбирают легко запоминающиеся комбинации. Это делает их уязвимыми — злоумышленники могут взломать их, используя метод перебора. Поэтому для дополнительной защиты рекомендуется настроить двухфакторную аутентификацию (2FA) везде, где она доступна. Кроме того, важно использовать сложные и уникальные пароли и регулярно их менять — а для их генерации можно использовать менеджеры паролей.

3. Используйте автоматическое резервное копирование

Пользователи часто забывают о необходимости резервного копирования. Чтобы упростить этот процесс, можно использовать встроенную опцию резервного копирования на своих устройствах (например, iCloud для iPhone/iPad/Mac, Google Drive/OneDrive для Android/Windows). Периодически, например раз в месяц-два, можно проверять, что данные сохраняются, или попробовать скачать из облака файл, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Также можно воспользоваться для этого защитными программами. Например, Kaspersky Premium позволяет пользователям регулярно создавать резервные копии и восстанавливать информацию на устройствах Windows. Информацию можно также легко сохранять на съёмные носители или в облачном хранилище в зашифрованном виде.

«Всем известно, что важно сохранять резервные копии данных. Но большинство из нас никогда этого не делают — потому что обычно пользователи пытаются скопировать всё сразу, а это сложная задача. Как же упростить этот процесс? Относитесь к резервному копированию как к любому другому рабочему процессу. Поделите файлы на категории: очень важные, важные, с низким приоритетом. Настройте автоматическое резервное копирование самой необходимой информации в режиме реального времени, а для остальной запланируйте бэкап пореже, например, раз в неделю или месяц. А для конфиденциальных данных, таких как пароли или данные паспорта, используйте специализированные решения с возможностью хранения в зашифрованном виде. Автоматизируя процесс резервного копирования и расставляя приоритеты, вы сможете защитить то, что действительно важно, не прикладывая больших усилий», — комментирует Марина Титова, директор департамента по развитию потребительского бизнеса «Лаборатории Касперского».

* Опрос был проведён внутренним исследовательским центром «Лаборатории Касперского» в ноябре 2025 года. В нём приняли участие 3000 респондентов из 15 стран (Аргентина, Чили, Китай, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Малайзия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Испания, Турция, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты).

