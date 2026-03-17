PS5 Pro üçün PSSR yeniləndi: görüntü keyfiyyəti xeyli yaxşılaşdı

Sony PlayStation 5 Pro üçün yeni sistem yeniləməsinin yayımına başlayıb. Bu yeniləmə ilə birlikdə PSSR sistem proqramının texnologiyasının daha inkişaf etmiş versiyası təqdim olunur. Yeniləmə mərhələli şəkildə paylanır və bütün istifadəçilərə çatması bir neçə gün çəkə bilər.
Yeni PSSR versiyası eyni performansı qoruyaraq daha stabil və detallı görüntü təqdim edir. Artıq bir sıra məşhur oyunlar bu texnologiyanı dəstəkləyir:
-
Alan Wake 2
-
Control
-
Final Fantasy VII Rebirth
-
Nioh 3
-
Dragon’s Dogma 2
Bundan əlavə, konsolun ayarlarında xüsusi seçim vasitəsilə PSSR texnologiyasını artıq bu sistemi dəstəkləyən digər oyunlara da tətbiq etmək mümkündür.
Yaxın günlərdə Crimson Desert oyunu da çıxış zamanı (20 mart) yenilənmiş PSSR dəstəyi alacaq. Həmçinin Assassin’s Creed Shadows və Cyberpunk 2077 üçün də yaxın həftələrdə xüsusi yeniləmələrin təqdim olunacağı gözlənilir.
Texnologiya artıq Digital Foundry mütəxəssisləri tərəfindən test edilib. Onların sözlərinə görə, ən böyük dəyişikliklər Silent Hill f oyununda hiss olunur — burada əvvəlki versiyada olan problemlər aradan qaldırılıb.
Ekspertlər qeyd edir ki, yenilənmiş PSSR görüntüdəki artefaktları aradan qaldırır, personaj və mühit detallarını artırır, eləcə də performansa təsir etmədən keyfiyyəti yüksəldir.