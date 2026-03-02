«Лаборатория Касперского»: как найти свою любовь в сети и не попасть на мошенников

Онлайн-знакомства стали привычной частью цифровой жизни. Однако вместе с ростом популярности дейтинговых приложений увеличивается и число киберугроз. Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказывают, с какими рисками могут столкнуться пользователи и как защитить себя от мошенников.

Дипфейки и кэтфишинг

Кэтфишинг — один из самых распространённых видов обмана в Сети, когда злоумышленник выдает себя за другого человека. Если раньше мошенники использовали украденные фотографии реальных людей, то сегодня всё чаще применяются генеративные ИИ-модели, способные создавать реалистичные изображения и правдоподобные биографии вымышленных персонажей.

Даже «галочка верификации» не всегда гарантирует подлинность профиля — современные технологии позволяют обходить и такие проверки.

Эксперты рекомендуют:

предложить видеозвонок для подтверждения личности;

провести обратный поиск по фотографии;

насторожиться, если собеседник избегает видеосвязи или отвечает слишком шаблонно.

Фишинг и инвестиционные схемы

Мошенники нередко выстраивают доверительные отношения неделями, а затем присылают ссылку — якобы для покупки билетов, выбора подарка или участия в акции. Переход по такой ссылке может привести к фишинговой странице или загрузке вредоносного ПО.

Особенно опасна схема, известная как Pig Butchering: злоумышленник постепенно входит в доверие и предлагает «выгодные инвестиции», чаще всего в криптовалюту, после чего исчезает с деньгами жертвы.

Чтобы снизить риски, специалисты рекомендуют:

не переходить по ссылкам от малознакомых людей;

не обсуждать инвестиции и финансы с новыми знакомыми;

использовать защитные решения с функцией антифишинга.

Сталкинг, доксинг и утечка данных

Публикация фотографий и личной информации может привести к сталкингу или доксингу — сбору и распространению персональных данных без согласия человека.

Пользователям рекомендуется:

проверять настройки приватности в социальных сетях и приложениях;

не публиковать фотографии, по которым можно определить место жительства или работы;

удалять метаданные из изображений перед отправкой;

перед первым свиданием делиться геолокацией с близким человеком и заранее договориться о «сигнальной фразе» на случай опасности.

Шантаж интимными материалами

Шантаж интимными фотографиями остаётся одной из наиболее травматичных схем онлайн-мошенничества. Злоумышленники могут угрожать публикацией личных материалов и требовать деньги.

Эксперты советуют:

не отправлять интимные фотографии малознакомым людям;

использовать мессенджеры со сквозным шифрованием и автоудалением сообщений;

при возникновении угроз не поддаваться шантажу и обращаться за помощью к специалистам и в правоохранительные органы.