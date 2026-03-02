«Лаборатория Касперского»: как найти свою любовь в сети и не попасть на мошенников

Онлайн-знакомства стали привычной частью цифровой жизни. Однако вместе с ростом популярности дейтинговых приложений увеличивается и число киберугроз. Эксперты «Лаборатории Касперского» рассказывают, с какими рисками могут столкнуться пользователи и как защитить себя от мошенников.
Дипфейки и кэтфишинг
Кэтфишинг — один из самых распространённых видов обмана в Сети, когда злоумышленник выдает себя за другого человека. Если раньше мошенники использовали украденные фотографии реальных людей, то сегодня всё чаще применяются генеративные ИИ-модели, способные создавать реалистичные изображения и правдоподобные биографии вымышленных персонажей.
Даже «галочка верификации» не всегда гарантирует подлинность профиля — современные технологии позволяют обходить и такие проверки.
Эксперты рекомендуют:
- предложить видеозвонок для подтверждения личности;
- провести обратный поиск по фотографии;
- насторожиться, если собеседник избегает видеосвязи или отвечает слишком шаблонно.
Фишинг и инвестиционные схемы
Мошенники нередко выстраивают доверительные отношения неделями, а затем присылают ссылку — якобы для покупки билетов, выбора подарка или участия в акции. Переход по такой ссылке может привести к фишинговой странице или загрузке вредоносного ПО.
Особенно опасна схема, известная как Pig Butchering: злоумышленник постепенно входит в доверие и предлагает «выгодные инвестиции», чаще всего в криптовалюту, после чего исчезает с деньгами жертвы.
Чтобы снизить риски, специалисты рекомендуют:
- не переходить по ссылкам от малознакомых людей;
- не обсуждать инвестиции и финансы с новыми знакомыми;
- использовать защитные решения с функцией антифишинга.
Сталкинг, доксинг и утечка данных
Публикация фотографий и личной информации может привести к сталкингу или доксингу — сбору и распространению персональных данных без согласия человека.
Пользователям рекомендуется:
- проверять настройки приватности в социальных сетях и приложениях;
- не публиковать фотографии, по которым можно определить место жительства или работы;
- удалять метаданные из изображений перед отправкой;
- перед первым свиданием делиться геолокацией с близким человеком и заранее договориться о «сигнальной фразе» на случай опасности.
Шантаж интимными материалами
Шантаж интимными фотографиями остаётся одной из наиболее травматичных схем онлайн-мошенничества. Злоумышленники могут угрожать публикацией личных материалов и требовать деньги.
Эксперты советуют:
- не отправлять интимные фотографии малознакомым людям;
- использовать мессенджеры со сквозным шифрованием и автоудалением сообщений;
- при возникновении угроз не поддаваться шантажу и обращаться за помощью к специалистам и в правоохранительные органы.
«Онлайн-знакомства сегодня — это не только возможность построить отношения, но и зона повышенного риска. Мы наблюдаем рост использования дипфейков, инвестиционных схем и методов социальной инженерии в романтическом контексте. Пользователям важно сохранять критическое мышление, не делиться личными данными с малознакомыми людьми и использовать современные защитные решения. Цифровая бдительность — это новая форма личной безопасности», — отмечает Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.