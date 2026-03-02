spot_img
2 марта, 2026
Bakcell цифровизирует абонентское обслуживание с помощью SİMA

AzInTelecom

Компания Bakcell интегрировала цифровое решение SİMA (Know Your Customer) в процессы обслуживания абонентов.

В случаях, когда требуется проверка безопасности, подтверждение личности клиента осуществляется с использованием передовой технологии распознавания лица SİMA KYC. Данное решение обеспечивает более быструю, безопасную и надёжную идентификацию при продаже номеров в официальных дилерских центрах, а также в других абонентских операциях.

Интеграция направлена на усиление стандартов цифровой безопасности, повышение операционной эффективности и существенное улучшение клиентского опыта. Благодаря переходу на безбумажный документооборот и сокращению времени обслуживания клиенты получают более комфортный и инновационный сервис.

Цифровое решение SİMA KYC было разработано в 2023 году компанией AzInTelecom, одной из компаний AZCON Holding. Решение выполняет биометрическую идентификацию на основе распознавания лица, обеспечивая точную и безопасную верификацию личности. SİMA KYC может применяться во всех процессах, требующих подтверждения личности клиента.

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
