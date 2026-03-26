27 марта, 2026
Опубликованы системные требования Forza Horizon 6

Студия Playground Games опубликовала подробные системные требования аркадной гонки с открытым миром Forza Horizon 6. Разработчики представили четыре конфигурации для ПК.

Минимальные требования (1080p/60 fps, низкие настройки графики):

  • ОС: Windows 10 или 11;
  • Процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600;
  • Оперативная память: 16 Gb;
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 6500 XT или Intel Arc A380;
  • Место на диске: не уточняется, рекомендуется SSD.

Рекомендуемые требования (1440p/60+ fps, высокие настройки графики):

  • ОС: Windows 10 или 11;
  • Процессор: Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600X;
  • Оперативная память: 16 Gb;
  • Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT или Intel Arc A580;
  • Место на диске: не уточняется, рекомендуется SSD.

Экстремальные требования (4К/60+ fps, экстремальные настройки):

  • ОС: Windows 10 или 11;
  • Процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 7700X;
  • Оперативная память: 24 Gb;
  • Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 4070 Ti или AMD Radeon RX 7900 XT;
  • Место на диске: не уточняется, рекомендуется NVMe SSD.

Экстремальные требования RT (4К после апскейла/60+ fps, экстремальные настройки RT):

  • ОС: Windows 10 или 11;
  • Процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 7700X;
  • Оперативная память: 32 Gb;
  • Видеокарта: Nvidia GeForce RTX 5070 Ti или AMD Radeon RX 9070 XT;
  • Место на диске: не уточняется, рекомендуется NVMe SSD.

Forza Horizon 6 получит адаптацию под ультраширокие экраны и будет оптимизирована для Steam Deck и ROG Xbox Ally. Релиз игры состоится 19 мая на ПК и Xbox Series X/S. Позже в этом году игра выйдет и на PS5. Владельцы премиальных изданий получат расширенный доступ 15 мая. Предзаказ открыт: $70 за стандартное издание, $120 за расширенное с предварительным доступом.

Предыдущая статья
Sony və Honda Afeela elektromobil layihəsindən imtina etdilər
Следующая статья
Браузер Samsung Internet for PC стал доступен на Windows
