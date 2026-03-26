Браузер Samsung Internet for PC стал доступен на Windows

27 марта, 2026
В январе этого года компания Samsung запустила бета-версию фирменного браузера Internet for PC для всех желающих пользователей. Теперь сообщается о полноценном запуске браузера для устройств с Windows. Одной из ключевых особенностей браузера является возможность использования режима «Продолжить на другом устройстве». В настоящее время эта возможность поддерживается на Galaxy Book 3, 4, 5 и 6 серий. В дальнейшем Samsung планирует расширить список совместимых устройств.

Основные функции Samsung Internet на Windows:

  • Синхронизация: единая история, закладки, сохраненные страницы и открытые вкладки между мобильным устройством и ПК;
  • Samsung Pass: интеграция для автоматического входа на сайты и синхронизации паролей;
  • Функции Galaxy AI: встроенные инструменты для быстрого перевода страниц и создания краткого пересказа;
  • Безопасность: интеллектуальная защита от отслеживания и панель мониторинга конфиденциальности;
  • Блокировка рекламы: встроенный функционал для управления контентом;
  • Поддержка расширений: возможность установки расширений из интернет-магазина Chrome.

Браузер Samsung Internet for PC доступен для установки на ПК с Windows 10 версии 1809 и выше, а также Windows 11. Доступ к ИИ-функциям на данный момент есть только в Южной Корее и США, позже их обещали развернуть и для других рынков.

