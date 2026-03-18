OPPO Watch X3 предлагают расширенный мониторинг здоровья, включая измерение уровня глюкозы

Помимо складного смартфона Find N6 компания OPPO представила новые флагманские smart-часы Watch X3. Устройство выполнено в корпусе из титанового сплава TC4, благодаря чему Watch X3 на 16% легче и на 6,4% тоньше предыдущей модели. Кроме того, часы получили обновленный дизайн, более яркий экран и расширенные возможности мониторинга здоровья и физической активности.

OPPO Watch X3 оснащены 1,5-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей. Пиковая яркость достигает 3000 нит — почти на 40% выше по сравнению с прошлой моделью. Экран защищен сапфировым стеклом с твердостью выше 8 по шкале Мооса. Диаметр корпуса часов составляет 47,4 мм, толщина — 11 мм, а вес — около 43 гр. На корпусе имеется две физические кнопки: верхняя выполняет роль вращающейся коронки, а нижнюю можно настроить для быстрого запуска нужных функций.

За производительность отвечает чип Snapdragon W5 (версия не уточняется). Аккумулятор емкостью 646 мА·ч обеспечивает 3 дня автономности при активном использовании, 5 дней в обычном режиме и до 16 дней в режиме энергосбережения. Благодаря зарядке мощностью 7,5 Вт, полный цикл восполнения энергии занимает около 75 минут, а всего 10 минут достаточно для работы в течение 24 часов.

OPPO Watch X3 ориентированы на расширенный мониторинг здоровья. Часы поддерживают измерение уровня глюкозы, анализ риска гипертонии, ЭКГ, отслеживание сердечного ритма, уровня кислорода в крови и температуры запястья. Также доступен быстрый 60-секундный комплексный анализ состояния организма, который оценивает сразу несколько важных показателей здоровья.

Часы поддерживают более 100 спортивных режимов и функции продвинутой аналитики тренировок, включая VO₂ Max, оценку восстановления организма и виртуального ИИ-тренера. Обеспечивается водонепроницаемость до 5ATM, есть защита по стандарту IP69. В оснащение также входит поддержка eSIM, 4G, двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и NFC. Для точного позиционирования используется двухдиапазонный GPS с поддержкой систем BeiDou, Galileo и GLONASS. Программной основой стала ColorOS Watch 16 с поддержкой управления жестами.

OPPO Watch X3 будут доступны в трех цветовых решениях: черном, оранжевом и сером. Черная версия с фторкаучуковым ремешком предлагается за $374, а две другие с ремешком с «бамбуковым соединением» за $402. Продажи в Китае начнутся 20 марта, о глобальном запуске будет объявлено позже.