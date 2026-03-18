18 марта, 2026
OPPO Watch X3 предлагают расширенный мониторинг здоровья, включая измерение уровня глюкозы

OPPO Watch X3 предлагают расширенный мониторинг здоровья, включая измерение уровня глюкозы

Помимо складного смартфона Find N6 компания OPPO представила новые флагманские smart-часы Watch X3. Устройство выполнено в корпусе из титанового сплава TC4, благодаря чему Watch X3 на 16% легче и на 6,4% тоньше предыдущей модели. Кроме того, часы получили обновленный дизайн, более яркий экран и расширенные возможности мониторинга здоровья и физической активности.

OPPO Watch X3 оснащены 1,5-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей. Пиковая яркость достигает 3000 нит — почти на 40% выше по сравнению с прошлой моделью. Экран защищен сапфировым стеклом с твердостью выше 8 по шкале Мооса. Диаметр корпуса часов составляет 47,4 мм, толщина — 11 мм, а вес — около 43 гр. На корпусе имеется две физические кнопки: верхняя выполняет роль вращающейся коронки, а нижнюю можно настроить для быстрого запуска нужных функций.

За производительность отвечает чип Snapdragon W5 (версия не уточняется). Аккумулятор емкостью 646 мА·ч обеспечивает 3 дня автономности при активном использовании, 5 дней в обычном режиме и до 16 дней в режиме энергосбережения. Благодаря зарядке мощностью 7,5 Вт, полный цикл восполнения энергии занимает около 75 минут, а всего 10 минут достаточно для работы в течение 24 часов.

OPPO Watch X3 ориентированы на расширенный мониторинг здоровья. Часы поддерживают измерение уровня глюкозы, анализ риска гипертонии, ЭКГ, отслеживание сердечного ритма, уровня кислорода в крови и температуры запястья. Также доступен быстрый 60-секундный комплексный анализ состояния организма, который оценивает сразу несколько важных показателей здоровья.

Часы поддерживают более 100 спортивных режимов и функции продвинутой аналитики тренировок, включая VO₂ Max, оценку восстановления организма и виртуального ИИ-тренера. Обеспечивается водонепроницаемость до 5ATM, есть защита по стандарту IP69. В оснащение также входит поддержка eSIM, 4G, двухдиапазонного Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и NFC. Для точного позиционирования используется двухдиапазонный GPS с поддержкой систем BeiDou, Galileo и GLONASS. Программной основой стала ColorOS Watch 16 с поддержкой управления жестами.

OPPO Watch X3 будут доступны в трех цветовых решениях: черном, оранжевом и сером. Черная версия с фторкаучуковым ремешком предлагается за $374, а две другие с ремешком с «бамбуковым соединением» за $402. Продажи в Китае начнутся 20 марта, о глобальном запуске будет объявлено позже.

