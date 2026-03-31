OpenAI ChatGPT-də alış funksiyasından imtina etdi

OpenAI yarım il əvvəl böyük ümidlərlə təqdim etdiyi Instant Checkout funksiyasını geri çəkir. Bu yenilik ChatGPT daxilində onlayn mağazaların vitrini və birbaşa alış imkanı yaratmalı idi, lakin gözlənilən effekti vermədi.
Mediaya görə, həm istifadəçilər, həm də pərakəndə satıcılar bu funksiyadan narazı qalıb. Əsas problemlərdən biri texniki çətinliklər olub: sistem tez-tez çatdırılma müddətlərini səhv göstərir, sifariş prosesində xətalar yaradır və məhsulların qiyməti ilə mövcudluğunu düzgün yoxlaya bilmirdi.
Fidji Simo vəziyyəti belə izah edib: şirkət eyni anda çox sayda layihə üzərində işləyərək resurslarını parçalayırdı və bu da keyfiyyətə mənfi təsir göstərirdi. Buna görə də OpenAI strategiyasını sadələşdirməyə qərar verib.
Pərakəndə satıcılar də nəticələrdən razı qalmayıb. Onların sözlərinə görə, istifadəçilər ChatGPT vasitəsilə məhsul haqqında məlumat toplasa da, alış üçün yenə ənənəvi üsula — birbaşa mağazaların saytlarına üstünlük verirlər.
Nəticədə OpenAI Instant Checkout funksiyasını tam alış aləti kimi inkişaf etdirməkdən imtina edib. İndi bu sistem yalnız tövsiyə xarakteri daşıyacaq və istifadəçiləri alış üçün rəsmi saytlara yönləndirəcək.