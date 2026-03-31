31 марта, 2026
Google и Samsung работают над аналогом функции обмена данными NameDrop из iOS

На Android-устройствах вскоре появится возможность передачи данных, как это было реализовано в iOS 17 с функцией NameDrop. Об этом сообщил ресурс Android Authority со ссылкой на информацию, обнаруженную в коде Samsung One UI 9, Google Play Services и Android 17.

«Просто поднесите верхнюю часть телефона к другому устройству, и файлы будут отправлены», — указано в описании новой функции под названием Tap to Share. При этом, судя по всему, используется NFC — не для передачи данных, а как способ быстрого соединения.

Издание отмечает, что функция Tap to Share не будет эксклюзивом для смартфонов Samsung и появится для всех Android-устройств. В отличие от NameDrop, которая позволяет передавать только контакты, Tap to Share будет работать и на передачу файлов.

Ожидается, что новая функция Tap to Share будет доступна для всех пользователей после выхода стабильной версии Android 17.

