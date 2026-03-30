Лучшие Smart-очки 2026 года

Когда вы слышите термин «лучшие Smart-очки», вполне вероятно, что ваше определение сильно отличается от чьего-то другого. Это потому, что «Smart-очки» — общий термин, включающий множество различных типов устройств, каждое из которых удобно располагается на носу. Так какой же тип подходит именно вам? Это полностью зависит от того, чего вы хотите от очков. Мы разделим их на две основные категории, чтобы вы могли быстро подобрать то, что вам нужно.

В первую категорию попадают очки с искусственным интеллектом. Сюда можно отнести, например, Ray-Ban Metas, предназначенные для повседневного ношения и часто использующие искусственный интеллект, камеры или и то, и другое вместе для улучшения повседневной жизни. Будь то съемка фотографий от первого лица без помощи рук или просьба к ИИ-помощнику указать дорогу к ближайшему кафе, эти очки выглядят как обычная оправа с аккумулятором, которую нужно заряжать каждые несколько часов. Некоторые даже имеют дисплей в линзах.

Вторая категория — очки XR (Extended Reality). В них экран размещается перед вашими глазами, обеспечивая приватный просмотр. Обычно они немного больше стандартных очков и предназначены для использования в качестве носимого дисплея как для полного погружения, так и для обеспечения конфиденциальности. Они идеально подходят для использования в кафе, в кресле самолета или в любом другом месте, где вы хотели бы установить большой монитор, но не можете этого сделать.

Чего ожидать в 2026 году

Хотя лучшие доступные сегодня Smart-очки предлагают отличные возможности, всегда есть что-то новое на горизонте. Полноценная замена смартфонам, которой должны стать Meta Orion, появятся еще через несколько лет, но уже в этом году мы увидим на рынке несколько новых моделей Smart-очков, которые должны произвести фурор.

Первые Smart-очки на базе Android XR — Xreal Project Aura появятся в этом году. Эти очки могут похвастаться углом обзора в 700. Этот показатель находится где-то между доступными очками XR и полноценной VR-гарнитурой, такой как Meta Quest 3. Кроме того, поскольку они будут оснащены Android XR, опыт их использования будет практически идентичен VR-гарнитуре, включая все ваши любимые приложения для Android прямо на борту. И все это с комфортом легких очков, а не громоздкой гарнитуры. В этом году также дебютируют первые очки Samsung на базе Android XR, правда, они будут выпускаться под брендами Gentle Monster и Warby Parker. Эти модели будут напрямую конкурировать со Smart-очками Ray-Ban и Oakley Meta, поэтому будут относиться к категории «очки с искусственным интеллектом», а не к очкам XR от Xreal, как упоминалось выше.

По-видимому, Тима Кука сейчас заботят только очки Apple, и последние слухи говорят о том, что Apple перевела значительную часть своей команды разработчиков гарнитуры Vision Pro в подразделение Smart-очков, чтобы конкурировать с Meta. А Meta перенаправила часть финансирования из VR и наращивает производство своих популярных Smart-очков. Это означает, что мы уже совсем скоро сможем стать свидетелями жесточайшей конкуренции между тремя компаниями в сфере Smart-очков: Apple, Meta и Google. И это будет круто!

Ray-Ban Meta Gen 2

Лучшие Smart-очки с искусственным интеллектом

Плюсы:

отличный выбор стилей и цветов,

варианты линз и оттенков по рецепту,

превосходная стабилизация видео в разрешении 1080p,

отличная интеграция с Meta AI,

превосходная поддержка обновлений от Meta,

удобный зарядный чехол.

Минусы:

время работы от батареи может быть ограничено,

по-прежнему минимальная защита от воды и пыли.

Ray-Ban Meta Gen 2 продолжают традиции первого поколения, улучшая пользовательский опыт и предлагая множество стилей на выбор. Компания Meta утверждает, что существует около 150 различных комбинаций линз, цветов и стилей оправы на выбор, что дает вам широкие возможности для персонализации ваших повседневных очков. Кроме того, эти очки получили те же улучшения в работе батареи и камеры, что и Smart-очки Oakley Meta HSTN. Это означает, что вы можете ожидать примерно 60% улучшений по сравнению со Smart-очками Ray-Ban Meta Gen 1.

Хотя качество фотографий удивительно похоже на Ray-Ban Meta Gen 1, качество видео стало значительно лучше. Да, разрешение 3K не столь значительно улучшает качество изображения, хотя оно и дает некоторое улучшение, но в этих очках значительно улучшена стабилизация видео, что и стало самым впечатляющим нововведением.

Как и оригинальная модель, Ray-Ban Meta Gen 2 поставляются с зарядным футляром. Он работает и как футляр для наушников, а также имеет большую емкость, чем аналогичный зарядный футляр Ray-Ban Meta Gen 1. Он также поддерживает все замечательные функции Meta AI, присущие Ray-Ban Meta, так что вы не пропустите ничего интересного.

Ray-Ban Meta Display Glasses

Лучшие премиальные очки с искусственным интеллектом

Плюсы:

все функции Ray-Ban Meta Gen 2 и даже больше,

дисплей предлагает функциональность в стиле Smart-часов,

приватный дисплей, который никто, кроме вас, не видит,

обычный дизайн очков, несмотря на функции,

нейронная полоса — гениальный способ взаимодействия с очками.

Минусы:

дорогие,

ограниченное количество затрудняет покупку,

монокулярный дисплей может быть неудобен для некоторых людей,

ограниченный выбор стилей и линз.

Новое поколение этих Smart-очков выглядит как более толстые оправы Ray-Ban Wayfarer. Учитывая, что толстые оправы — привычный стиль для обычных очков, эта модель выглядит как стандартные Ray-Ban, но обладает множеством скрытых функций, которых нет у других Smart-очков Ray-Ban Meta. Единственный недостаток — они тяжелее, чем очки Ray-Ban Meta Gen 2, поэтому после нескольких часов ношения будут казаться не такими удобными.

Все начинается с дисплея, встроенного в правую линзу. Этот закрытый дисплей, который виден только человеку, носящему очки, предлагает полноценный пользовательский интерфейс с функциями, похожими на Smart-часы. Он разработан для того, чтобы вы как можно меньше смотрели на телефон. Вы можете использовать этот дисплей для отправки и получения сообщений, фотографирования с помощью визуального видоискателя (включая возможности масштабирования), поиска с помощью Meta AI и многого другого.

В комплект также входит браслет Meta Neural Band — тканевый ремешок, который крепится на запястье, как модный браслет. Этот ремешок понимает, как работают электрические импульсы в мышцах запястья, позволяя с помощью жестов управлять пользовательским интерфейсом Smart-очков. Это означает, что вы можете «писать» на столе, отвечая на сообщения, поворачивать невидимый регулятор для изменения громкости и многое другое.

В настоящее время Smart-очки Meta Ray-Ban Display Glasses довольно трудно достать. Компания требует личной встречи в Best Buy или другом розничном магазине, продающем эти очки, и запасы ограничены, поскольку они совсем недавно поступили в продажу. Кроме того, они довольно дорогие (799 долларов), что делает их по-настоящему премиальным гаджетом с искусственным интеллектом.

Solos AirGo V

Лучшие модульные очки с искусственным интеллектом

Плюсы:

встроенная интеграция с ChatGPT, Gemini и Claude,

модульная конструкция позволяет легко менять оправы,

высокий уровень конфиденциальности.

Минусы:

качество камеры в лучшем случае среднее,

камера делает только фотографии,

управление жестами капризное,

нет зарядного чехла.

Solos AirGo V — это новейшие Smart-очки от компании Solos, сочетающие в себе дизайн Ray-Ban Meta Smart Glasses с акцентом на камеру, но без всех споров вокруг Meta. Как и предыдущая модель Smart-очков этого разработчика AirGo 3, AirGo V оснащены встроенной интеграцией с ChatGPT, так что вы можете задать любимой в мире модели искусственного интеллекта любой интересующий вас вопрос. Фронтальные камеры не обеспечивают такого же качества изображения, как Smart-очки Ray-Ban Meta, поскольку они, в первую очередь, предназначены для интеграции с ChatGPT. Это означает, что вы можете спросить ChatGPT о чем угодно, что видите, и камеры очков сделают снимок для использования в ChatGPT. Такая интеграция также включает в себя перевод речи в реальном времени с помощью встроенных микрофонов и динамиков.

Кому-то нравятся физические кнопки управления камерой в Smart-очках Ray-Ban Meta, но некоторым могут понравиться и сенсорные кнопки на дужках этих очков. Кстати, о дужках. Они имеют уникальную модульную конструкцию, которая позволяет легко менять оправы в любое время. Это может оказаться очень полезным, если вы куда-то идете и не хотите, чтобы камера была у вас на лице, или просто хотите изменить внешний вид. В дужках также установлены уникальные «тихие» динамики, которые могут озвучивать ваши сообщения и напоминания календаря, чтобы вы меньше пользовались телефоном. Они разработаны для большей конфиденциальности, чем динамики некоторых других Smart-очков, поскольку их конструкция позволяет направлять звук к вашим ушам, а не вниз.

Xreal 1S

Лучшие XR-очки в целом

Плюсы:

цена стала ниже,

возможности регулировки межзрачкового расстояния и комфорта, а также поддержка линз с диоптриями,

нативное отслеживание трех степеней свободы в реальном времени и преобразование 2D в 3D,

четкий OLED-дисплей с прозрачными линзами,

встроенная электрохромная тонировка,

множество пунктов меню создает ощущение полноценного монитора.

Минусы:

все еще дорогие,

требуется адаптер для совместимости с Nintendo Switch.

Если какие-либо XR-очки и заслуживают звания «лучших очков с дисплеем», то это Xreal 1S. Несмотря на снижение цены, Xreal сохранила чип X1 и даже внесла некоторые улучшения по сравнению с оригинальной версией Xreal One. Это включает в себя превосходное пространственное отслеживание трех степеней свободы, а также новую функцию преобразования 2D в 3D в реальном времени, которая с помощью искусственного интеллекта превращает весь ваш любимый 2D-контент в 3D, и все это без необходимости в дополнительном оборудовании или программном обеспечении.

Встроенное пространственное отслеживание Xreal не имеет себе равных, обеспечивая надежную пространственную привязку, благодаря которой виртуальный монитор ощущается как настоящий. Вы даже можете снять очки, пойти перекусить и вернуться, обнаружив, что монитор находится именно там, где вы его оставили. Никаких странных сбросов положения из-за смещения, перенастройки параметров или чего-либо подобного. Все просто работает, и именно это делает их такими великолепными.

А если вам нужно нативное отслеживание с шестью степенями свободы, как в VR-гарнитуре, приобретите камеру Xreal Eye, подключите ее к очкам и наслаждайтесь. Дополнительное программное обеспечение не требуется. Очки также поддерживают оправы с диоптриями, если вам это необходимо. Даже линзы были улучшены по сравнению с Xreal One, что обеспечивает легко читаемый текст для работы в дороге. Кроме того, благодаря новому более высокому соотношению сторон и разрешению 1200p, они обеспечивают четкое изображение независимо от того, к чему вы их подключите.

Очки также работают по принципу «подключи и играй» с такими системами, как Steam Deck, что делает их отличным устройством для приятного времяпрепровождения в длительных поездках. Если вы хотите подключиться к Nintendo Switch или Switch 2, вам понадобится адаптер Xreal Neo, который добавляет дополнительную батарею к вашей Switch и обманывает ее, заставляя думать, что она подключена к телевизору. С Nintendo сложнее, но специальный адаптер Xreal решает и эту проблему. Если вам нужны отличные Smart-очки с лучшими функциями, Xreal 1S — это то, что вам нужно.

RayNeo Air 3S Pro

Лучшее соотношение цены и качества для XR-очков

Плюсы:

вдвое дешевле конкурентов,

легкие с несколькими вариантами регулировки,

ШИМ-диммирование без мерцания с частотой 3840 Hz,

отличный звук,

четкий дисплей micro-OLED.

Минусы:

отсутствует пространственная привязка,

отсутствует регулировка размера/глубины экрана.

Если вы никогда раньше не пользовались Smart-очками XR с дисплеем и не уверены стоит ли тратить 500 долларов на свою первую пару, RayNeo Air 3S Pro — это то, с чего стоит начать. Они предлагают пару четких дисплеев micro-OLED с лучшим в отрасли решением для защиты зрения. Ни одна другая пара Smart-очков с дисплеем не предлагает ШИМ-регулировку яркости на частоте 3840 Hz, что гарантирует комфортное ношение даже для самых чувствительных пользователей. Более того, отзывы пользователей показывают, что очки обеспечивают более четкое изображение, чем Xreal One, несмотря на то, что стоят вдвое дешевле. RayNeo Air 3S Pro улучшают дисплей по сравнению с обычной моделью Air 3S, предлагая более яркий экран с лучшей тонировкой, так что вы можете видеть кристально чистую панель micro-OLED, не отвлекаясь на окружающий мир.

Поскольку здесь отсутствуют функции пространственной привязки, дисплей будет постоянно следовать за вашим взглядом. Это означает отсутствие сглаживания движений при тряске в самолете или при движении головы. Это не будет всех беспокоить, но это недостаток, который решает технология пространственного позиционирования Xreal One. Очки работают по принципу plug-and-play, поэтому сразу же будут совместимы с большинством смартфонов, ноутбуков и таких устройств, как Steam Deck, но для таких устройств, как Nintendo Switch, потребуется адаптер.

Viture Beast

Лучшая экосистема XR

Плюсы:

отличное качество изображения micro-OLED,

встроенное пространственное отслеживание 3DoF,

поддержка линз по рецепту и дополнительные параметры регулировки комфорта,

невероятная экосистема совместимых продуктов,

множество кнопок для быстрого доступа к функциям.

Минусы:

дороже, чем Xreal,

небольшое искажение краев экрана делает их менее подходящими для работы,

требуется адаптер для совместимости с Nintendo Switch,

для преобразования 2D в 3D требуется программное обеспечение Viture Spacewalker.

Viture производит по-настоящему удивительные продукты, приводящие в восторг. Компания создает целую экосистему продуктов, работающих вместе, и Viture — король экосистемы XR-очков. Сами по себе очки Viture Beast весьма функциональны, обладая одним из самых ярких дисплеев micro-OLED на рынке. Очки также поддерживают отслеживание по трем степеням свободы (3DoF). Это означает, что при подключении их к выбранному устройству, на экране очков появляется огромный виртуальный монитор, который остается неподвижным при вашем движении, как если бы это был настоящий монитор или телевизор.

При том, что сами очки достаточно хороши, именно обширная экосистема продуктов Viture делает их по-настоящему выдающимися. Возьмем, к примеру, Viture Pro Neckband. Это как небольшой компьютер, встроенный в ожерелье, который подключается к очкам Viture Pro, предоставляя мгновенный доступ к облачным сервисам, таким как GeForce Now, поддержке удаленной игры на PlayStation 5, а также к фильмам и всему остальному, что вы храните во встроенной памяти. Владельцам Nintendo Switch и Switch 2 стоит приобрести dock-станцию Viture Mobile Dock, которая оснащена батареей емкостью 10000 мА.ч и заставляет вашу консоль думать, что она подключена к телевизору. Это обеспечивает полное разрешение 1080p, как у подключенной Nintendo Switch, на огромном виртуальном OLED-экране внутри Viture Pro, и даже открывает доступ к лучшей производительности Switch 2, которая доступна при подключении к dock-станции. Dock-станция также служит большой батареей, которую можно использовать для других портативных консолей, таких как Steam Deck, или даже просто для зарядки телефона в дороге.

Viture сотрудничает с популярным производителем контроллеров 8BitDo и предлагает не только специальный фирменный Bluetooth-контроллер, но и мобильный контроллер VITURE x 8BitDo Ultimate Mobile Controller. Этот контроллер подключается к вашему телефону и позволяет получать мгновенную обратную связь, как от проводного контроллера, без боли в шее, возникающей при длительной игре, поскольку вы можете подключить свои очки Viture Pro прямо к контроллеру.

Как выбрать?

Если вы затрудняетесь с выбором между XR-очками и очками с искусственным интеллектом, подумайте, для чего вы, скорее всего, будете их использовать в течение дня. Если вам нужны обычные солнцезащитные очки или очки с диоптриями, которые одновременно служат крутой камерой с видом от первого лица, открытыми Bluetooth-наушниками или удобным способом задавать вопросы искусственному интеллекту без использования телефона, то очки с искусственным интеллектом — это то, что вам нужно. И Ray-Ban Meta Gen 2 — ваш лучший выбор.

Если вы много путешествуете, играете в игры в дороге или смотрите что-то отличное от того, что смотрят ваши соседи по квартире, любите работать удаленно и устали постоянно смотреть вниз на свой ноутбук, то XR-очки — это то, что вам нужно! Xreal 1S — лучший вариант, но кому-то они могут показаться слишком дорогими. RayNeo Air 3S — гораздо более доступный способ попробовать эту концепцию.