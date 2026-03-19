Lenovo ThinkPad P14s i Gen 7 — мощный ноутбук на базе Intel Core Ultra Series 3 (Panther Lake)

Компания Lenovo представила компактный ноутбук ThinkPad P14s i Gen 7, который пришел на смену прошлогодней модели на базе процессоров Intel Arrow Lake. Устройство ориентировано на профессиональных пользователей.

Lenovo ThinkPad P14s i Gen 7 предлагается с процессорами серии Intel Core Ultra 3 (Panther Lake), которые могут иметь до 16 ядер и интегрированную графику Arc B390.

В дополнение к встроенной графике Lenovo предлагает дискретную видеокарту Nvidia RTX Pro 1000 поколения Blackwell с 8 Gb видеопамяти GDDR7. Также ноутбук получил поддержку оперативной памяти формата LPCAMM2 — устройство может оснащаться до 96 Gb LPDDR5x с частотой 8533 МТ/с.

На выбор доступны три варианта 14,5-дюймового IPS-дисплея с соотношением сторон 16:10:

3072 × 1920 пикселей, частота 120 Hz, яркость 500 нит, 100% DCI-P3, антибликовое покрытие, без сенсорного ввода;

1920 × 1200 пикселей, частота 60 Hz, яркость 400 нит, 45% NTSC, антибликовое покрытие, сенсорный;

1920 × 1200 пикселей, частота 60 Hz, яркость 400 нит, 45% NTSC, антибликовое покрытие, без сенсорного ввода.

Емкость аккумулятора в зависимости от версии составляет 60 или 75 Вт·ч. Набор интерфейсов на левой стороне включает полноразмерный HDMI, два Thunderbolt 4, один USB Type-A и аудиоразъем 3,5 мм. Справа находятся Ethernet и еще один порт USB Type-A. Габариты ноутбука составляют 325,2 × 226,3 × 11,7 мм, вес от 1,63 кг.

В продажу Lenovo ThinkPad P14s i Gen 7 поступит в мае 2026 года, цены пока не озвучены.