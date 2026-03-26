Google представил ИИ-модель Lyria 3 Pro для создания музыки

Компания Google представила новую версию ИИ-генератора музыки Lyria 3. Более продвинутая модель Lyria 3 Pro получила расширенные возможности генерации аудио, полезные для создателей контента.

Максимальная продолжительность созданных композиций у базовой модели составляла 30 секунд, у Lyria 3 Pro — до трех минут. Кроме того, пользователи получили возможность контролировать множество параметров: вступление, бриджи, куплеты, припевы и другое. В промпте можно указывать имена каких-либо исполнителей, чтобы модель ими «вдохновлялась».

Google отмечает, что модель Lyria 3 Pro была обучена на разрешенных данных с YouTube и датасетах от партнеров компании.

Новая версия доступна в платных тарифах чат-бота Gemini, в приложениях Google Vids, ProducerAI и Vertex AI (публичная предварительная версия), а также по API (Gemini и AI Studio). В сгенерированных треках будет использоваться маркировка SynthID — цифровой водяной знак для идентификации ИИ-контента.