Cамые мощные Android-флагманы и субфлагманы февраля по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали свежий рейтинг самых производительных Android-смартфонов среди флагманских и субфлагманских моделей по итогам февраля 2026 года.

В рейтинге самых мощных флагманских смартфонов лишь один гаджет, занявший третью позицию, оснащен процессором MediaTek Dimensity 9500, все остальные построены на базе чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm.

Лидером рейтинга стал смартфон iQOO 15 Ultra набравший 4 208 894 балла. На втором месте — RedMagic 11 Pro+, на третьем Vivo X300 Pro. Их результаты составили 4 165 081 и 4 084 334 баллов соответственно. В десятку также вошли Realme GT8 Pro, iQOO 15, Honor Magic8 Pro, Honor Magic8, OnePlus 15, Honor Win и Redmi K90 Pro Max.

В рейтинге субфлагманов ситуация другая, последние два места заняли смартфоны с чипами Qualcomm, остальные оснащены процессорами от MediaTek.

Возглавил рейтинг по-прежнему смартфон Honor Power 2, построенный на базе процессора MediaTek Dimensity 8500 Elite. Аппарат набрал 2 201 537 баллов. Второе место занял Oppo Reno15 Pro, построенный на MediaTek Dimensity 8400-Max (2 113 019), а третьим стал базовый Oppo Reno15 на том же процессоре (2 102 547).

В Топ-10 также вошли Redmi Turbo 5, OPPO Reno14 Pro, iQOO Z10 Turbo, Redmi Turbo 4, OPPO Reno14, Redmi Note 12 Turbo и OnePlus Turbo 6V.

Статистика была собрана в период с 1 по 28 февраля 2026 года. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты.