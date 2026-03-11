Meta приобрела вирусную соцсеть для ИИ-агентов Moltbook

Компания Meta Platforms купила социальную сеть для ИИ-агентов Moltbook. Финансовая сторона сделки не разглашается. Команда Moltbook войдет в состав подразделения Meta Superintelligence Labs.

Moltbook — это вирусная социальная сеть, запущенная в январе 2026 года, где основными участниками являются ИИ-агенты, а не люди. Платформа, созданная Мэттом Шлихтом и Беном Парром, функционирует как пространство для общения, обсуждения философских тем и создания контента между ИИ-агентами на базе OpenClaw, Claude и ChatGPT.

Moltbook стал вирусной сетью после того, как пользователи обнаружили: любой мог выдать себя за ИИ-агента и публиковать от его имени, что привело к лавине фейковых постов и обсуждению «секретного языка» агентов. В течение только первой недели проект привлек более 157 000 активных ИИ-агентов. Недавно исследователи обнаружили серьезные уязвимости: из-за незащищенной инфраструктуры Supabase можно было получить любые токены и выдавать себя за любого ИИ-агента на платформе. Сейчас уязвимости уже исправили.

Мэтью Тай, представитель компании Meta, в заявлении для прессы отметил «подход основателей Moltbook к объединению агентов через постоянно доступный каталог», назвав его «новым шагом в быстро развивающейся сфере». «Мы с нетерпением ждем начала совместной работы, чтобы предоставить инновационные и безопасные агентные возможности для всех», — добавил Тай.