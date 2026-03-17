18 марта, 2026
Huawei Enjoy 90 Pro Max-ın təqdimat tarixini açıqladı: nəhəng batareya ilə gəlir

Huawei Enjoy 90 Pro Max-ın təqdimat tarixini açıqladı: nəhəng batareya ilə gəlir

Huawei yeni smartfonu — Enjoy 90 Pro Max modelinin təqdimat tarixini rəsmi şəkildə elan edib. Şirkətin yayımladığı tizerə əsasən, cihaz 23 mart tarixində təqdim olunacaq.

Paylaşılan görüntülərdən məlum olur ki, smartfon iri kamera bloku, düz kənarlar və nazik çərçivəli ekranla gələcək. Ekranın ön hissəsində isə selfi kamerası üçün dairəvi kəsik yerləşəcək.

İnsayder məlumatlarına görə, modelin əsas üstünlüklərindən biri onun 8500 mAh həcmində böyük batareyası olacaq. Bu isə cihazın uzunmüddətli istifadə üçün nəzərdə tutulduğunu göstərir. Smartfonun həmçinin HiSilicon Kirin 8000 / HiSilicon Kirin 8020 prosessorları ilə təchiz ediləcəyi gözlənilir.

Texniki xüsusiyyətlərə gəldikdə isə 6,84 düymlük OLED (LTPS) ekran, 1.5K görüntü keyfiyyəti, 8 GB RAM və 128 / 256 / 512 GB daxili yaddaş seçimləri olacağı deyilir.

Bundan əlavə, şirkətin eyni təqdimatda Enjoy 90 Plus modelini də təqdim edə biləcəyi bildirilir. Bu versiyanın daha sadə xüsusiyyətlərlə gələcəyi gözlənilir: 6,7 düymlük IPS ekran, 90 Hz yenilənmə tezliyi, 6620 mAh batareya və Kirin 8000 seriyalı prosessor.

Yeni modellərin rəng seçimləri arasında mavi, ağ və “Starry Fruit” adlı xüsusi dizayn variantının olacağı qeyd edilir.

