Вышла обновленная версия апскейлера PSSR для PS5 Pro

Компания Sony начала развертывание системного обновления для игровой приставки PlayStation 5 Pro, которое добавляет поддержку следующей версии апскейлера PSSR. Апдейт выходит постепенно, и выпуск для всех пользователей может занять несколько дней. Новая версия PSSR предлагает более стабильную и детализированную картинку при той же производительности.

Sony представила список игр, которые уже используют улучшенную технологию PSSR: Silent Hill 2, Silent Hill f, Dragon Age: The Veilguard, Alan Wake 2 и Control, Senua’s Saga: Hellblade II, Final Fantasy VII Rebirth, Nioh 3, Rise of the Ronin, Monster Hunter Wilds и Dragon’s Dogma 2. Дополнительный переключатель в настройках PS5 Pro также позволяет применять новый апскейлер к другим играм, уже поддерживающим PSSR.

Также сообщается, что Crimson Desert получит поддержку улучшенного PSSR на релизе 20 марта, а в ближайшие недели специальные патчи выйдут для Assassin’s Creed Shadows и Cyberpunk 2077.

Технологию уже протестировали в нескольких играх специалисты Digital Foundry. По их словам, больше всего изменения заметны в Silent Hill f, в которой плохо работала прошлая версия PSSR. Также отмечается, что обновленный апскейлер устраняет многие недостатки: например, с картинки пропали артефакты, а детализация улучшилась как у персонажей, так и у окружения.

Эксперты Digital Foundry отмечают, что обновленный PSSR действительно заметно улучшает изображение и при этом сохраняет ту же производительность.