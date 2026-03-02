spot_img
2 марта, 2026
Honor показал прототип смартфона Robot Phone и своего первого антропоморфного робота

Компания Honor на MWC 2026 продемонстрировала прототип смартфона Robot Phone с умной камерой на роботизированном подвесе, а также своего первого антропоморфного робота.

Впервые о Robot Phone стало известно в ноябре прошлого года, на выставке компания раскрыла больше информации о смартфоне. «Robot Phone — это новый класс смартфонов, объединяющий визуальное взаимодействие с ИИ и кинематографические возможности съемки. В дополнение к традиционному взаимодействию через экран и голосовые команды, Honor предлагает концепцию физического взаимодействия через движение и перемещение камеры. Это выходит за рамки возможностей статичного смартфона и обеспечивает более человечный опыт», — заявляет компания.

В обычном положении камера на 200 Мп работает как стандартный модуль, но при нажатии кнопки механизм выдвигается, превращая смартфон в своеобразный стабилизатор. Камера будет работать самостоятельно: снимать в нужном направлении и прятаться в корпус, когда она не требуется. В движение камеру приводит компактный 4-осевой привод и микродвигатель. ИИ-алгоритмы могут отслеживать лица и автоматически кадрировать сцену.

Смартфон поддерживает интеллектуальное отслеживание объектов, стабилизацию при съемке в движении и режимы с автоматическим поворотом на 90 или 180° для создания более сложных видеопереходов. Это избавляет от необходимости в громоздком дополнительном оборудовании для профессиональной съемки. Когда Honor Robot Phone выйдет на рынок не сообщается.

Также Honor показал своего первого антропоморфного робота. Производил выделил три основных сценария его использования: помощь при покупках, выполнение роли ассистента на рабочем месте и коммуникация. Никаких подробностей об устройстве не было. Робот танцевал на сцене и даже делал сальто назад, но компания не уточнила, сам ли он выполнял все движения или же им удаленно управлял оператор.

