AMD представила настольные процессоры Ryzen AI 400 и Ryzen AI Pro 400

На MWC 2026 компания AMD представила две серии настольных процессоров Ryzen AI 400 и Ryzen AI Pro 400. Каждая из линеек включает по шесть моделей, которые по своим характеристикам идентичны. Процессоры Ryzen AI 400 отличаются от Pro-версий только отсутствием специализированных встроенных функций для корпоративных пользователей.

В линейках нет моделей Ryzen 9 с 12-ядерным CPU и iGPU Radeon 890M, максимум, что можно получить, это восемь процессорных ядер и Radeon 860M. Но у всех моделей есть нейродвижок NPU с производительностью до 50 TOP — это первые настольные процессоры, которые соответствуют требованиям категории Copilot+.

Первые настольные системы с новыми процессорами ожидаются во втором квартале 2026 года.