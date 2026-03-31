31 марта, 2026
Google разрешил менять адрес электронной почты Gmail с сохранением данных

Компания Google разрешила пользователям Gmail менять свой адрес электронной почты — даже в домене @gmail.com. Сохраненные в учетной записи данные, включая фотографии, сообщения и электронные письма, отправленные на старый адрес, останутся без изменений. Раньше эта возможность была только у тех, кто изначально привязал к аккаунту Google почту стороннего поставщика услуг.

Функция позволяет задать новый адрес, при этом старый никуда не исчезает. Он сохраняется как дополнительный: на него по-прежнему будут приходить письма, а при необходимости с него можно отправлять сообщения. В то же время аккаунт Google с сохранением всех данных будет существовать уже под новым именем.

Сменить адрес можно один раз в год и не более трех раз на аккаунт. Для этого нужно зайти в аккаунт Google — раздел «личная информация» — раздел Email и там выбрать новое имя для почтового адреса. Само имя пользователя останется нетронутым.

Пока что функция изменения адреса почты доступна только пользователям из США. О ее развертывании в других регионах информации пока нет.

