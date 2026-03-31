Meta представила новую линейку smart-очков Ray-Ban Optics Styles для людей с плохим зрением

Компания Meta представила новую линейку smart-очков Ray-Ban, предназначенных для людей с плохим зрением. В серию Ray-Ban Meta Optics Styles входят две модели – Blayzer Optics и Scriber Optics, которые поддерживают практически все отклонения зрения.

Blayzer Optics – модель с прямоугольной оправой, она доступна в стандартном и большом размерах.

Scriber Optics – имеет более округлую оправу. Цветовая гамма включает матовый черный, прозрачный черный и прозрачный темно-оливковый, а также сезонные цвета, такие как прозрачный матовый ледяной серый и прозрачный бежевый. В комплект новой линейки входит новый темно-коричневый чехол для зарядки.

Meta отмечает, что новые очки — самые удобные из всех, что она когда-либо разрабатывала, так как они созданы для комфортного ношения в течение всего дня. Обе модели очков разработаны для индивидуальной подгонки, оснащены гибкими шарнирами с возможностью регулировки, сменными носовыми упорами и заушниками, которые могут быть отрегулированы оптиком в соответствии с формой лица владельца. Цена на smart-очки Ray-Ban Meta Optics Styles начинается от $499, они поступят в продажу в США и на некоторых международных рынках с 14 апреля.

Кроме того, компания объявила о выпуске новых цветов и вариантов линз для оправ Ray-Ban Meta и Oakley Meta. Цветовые решения можно посмотреть по этой ссылке. Также Meta добавила в очки больше функций искусственного интеллекта. Например, теперь следить за питанием станет проще, пользователи смогут записывать данные о приеме пищи голосом или сделав фото без помощи рук. Meta AI собирает ключевые данные о питании и добавляет их в пищевой дневник. ИИ будет предоставлять персонализированные рекомендации, которые помогут пользователю сделать более здоровый выбор питания.