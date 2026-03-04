spot_img
5 марта, 2026
spot_img
ДомойТелекомНовости операторовBakcell отметил Международный женский день вместе с женщинами-журналистами

Bakcell отметил Международный женский день вместе с женщинами-журналистами

Лидер инноваций Bakcell поздравил женщин-журналистов с Международным женским днём – 8 Марта. Компания собрала более 30 представительниц медиа для тёплой и неформальной встречи.

В ходе мероприятия директор по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям Bakcell Айсель Сулейманова поздравила всех женщин, работающих в сфере медиа и играющих важную роль в обеспечении общества профессиональной, объективной и прозрачной информацией. Она отметила:

«Каждая женщина, работающая в медиа, обладает собственным уникальным взглядом, стилем и голосом. Именно это разнообразие делает современную журналистику более богатой и многогранной. Идея сегодняшней встречи была вдохновлена этой индивидуальностью. Мы убеждены, что каждый журналист оставляет свой особый след и оказывает значимое влияние на общество».

В рамках мероприятия для участниц был организован мастер-класс по парфюмерии. Журналистки познакомились с гармонией ароматов, принципами создания индивидуальной композиции и этапами производства парфюма, а также создали собственные уникальные ароматы в соответствии со своими предпочтениями.

Отметим, что с момента своего основания Bakcell поддерживает тесное сотрудничество с представителями медиа, продолжая оказывать поддержку их деятельности и вносить вклад в профессиональное развитие журналистов.

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Предыдущая статья
Экосистема открытой оплаты проезда Mastercard и BakıKart вошла в шорт-лист премии Transport Ticketing Global Awards 2026
Следующая статья
Tesla Cybertruck-un ən ucuz versiyasının qiymətini iki həftəyə 10 000 dollar artırdı
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,805ФанатыМне нравится
1,028ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»