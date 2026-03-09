spot_img
10 марта, 2026
Apple планирует в этом году выпустить новые премиальные устройства класса Ultra

iPhone Ultra

Журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) в своей еженедельной рассылке Power On сообщил, что компания Apple планирует выпустить как минимум три новых устройства класса Ultra в течение этого года.

По его словам, после успешного выпуска бюджетных продуктов MacBook Neo, iPad 11 и Apple Watch SE, компания переключает свое внимание в сторону премиальной линейки устройств.

Грядущий iPhone Ultra станет первым складным смартфоном в истории бренда. Аппарат получит большой внутренний дисплей и подэкранные датчики, а его розничная цена составит около $2000. iPhone Ultra получит множество инновационных технологий и будет доминировать над остальной линейкой смартфонов.

Другой новинкой станет MacBook Ultra с сенсорным OLED-дисплеем. Внедрение этой технологии поднимет стоимость ноутбука на 20%. Гурман отмечает, что MacBook Ultra не заменит существующие модели MacBook Pro на процессорах M5 Pro и M5 Max, а станет новой позицией в линейке.

Третье устройство – это наушники AirPods Ultra, которые превзойдут по цене и возможностям модель Pro. Наушники получат камеры с компьютерным зрением для работы функции Visual Intelligence и смогут распознавать предметы вокруг пользователя. Владелец наушников сможет спрашивать Siri о том, что его окружает.

Ожидается, что все устройства появятся до конца 2026 года.

