Asus представил игровые OLED-мониторы серии ROG Strix с защитой от выгорания

Каталог компании Asus пополнился тремя новыми игровыми OLED-мониторами серии ROG Strix: XG27AQDMG Gen2, XG27ACDMS и XG27AQDMES. Все новинки получили 27-дюймовые панели, высокие ключевые характеристики, набор технологий для защиты матрицы от выгорания, а также поддержку игровых технологий.

Флагманская модель Asus ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2 оснащена панелью WOLED с глянцевым покрытием TrueBlack Glossy. Монитор поддерживает частоту обновления 240 Hz, время отклика 0,03 мс GTG, обеспечивает пиковую яркость до 1300 кд/м², соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400 и охватывает 99% гаммы DCI-P3. Предусмотрены порт DisplayPort 1.4 (DSC), два HDMI 2.1 и USB-хаб для подключения.

Модель Asus ROG Strix OLED XG27ACDMS использует QD-OLED-панель и предлагает более высокую частоту обновления — до 280 Hz при том же времени отклика 0,03 мс. Пиковая яркость достигает 1000 кд/м², также заявлена поддержка DisplayHDR 400. В набор интерфейсов входят DisplayPort 1.4 (DSC), HDMI 2.1 и порт USB Type-C поддержкой питания мощностью 15 Вт.

Модель Asus ROG Strix OLED XG27AQDMES также построена на QD-OLED-матрице с полуглянцевым покрытием. Монитор поддерживает частоту обновления 240 Hz, обеспечивает 10-битную глубину цвета, пиковую яркость 400 кд/м² и время отклика 0,03 мс. Среди интерфейсов предусмотрены DisplayPort 1.4 (DSC) и два HDMI 2.1.

Все модели поддерживают игровую технологию Extreme Low Motion Blur (ELMB) для чёткости динамичных сцен, систему ROG OLED Anti-Flicker, снижающую мерцание, а также инструменты с ИИ, включая Dynamic Shadow Boost и Dynamic Crosshair. Кроме того, пользователи могут менять диагональ, например, на популярный в киберспорте формат 24,5 дюйма. Устройства оснащены фирменной системой защиты OLED Care Pro. В ее состав входит датчик Neo Proximity, который автоматически уменьшает яркость экрана, когда пользователь отходит от монитора, снижая риск выгорания пикселей. Параметры работы функции можно настраивать в приложении Asus DisplayWidget Center. Мониторы комплектуются эргономичной подставкой с возможностью регулировки высоты, угла наклона и поворота.

Цены: Asus ROG Strix OLED XG27AQDMG Gen2 — $649, ROG Strix OLED XG27ACDMS — $699, ROG Strix OLED XG27AQDMES — $599.