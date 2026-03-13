Windows 11 получила поддержку мониторов с частотой свыше 1000 Hz

Компания Microsoft добавила в Windows 11 поддержку мониторов с частотой обновления свыше 1000 Hz. Нововведение появилось в тестовых сборках Release Preview 26100.8106 и 26200.8106.

Кроме того, Microsoft улучшил обработку данных мониторов, использующих DisplayID: через API WMI теперь точнее определяется размер экрана. Обновление также включает ряд улучшений для работы дисплеев и периферии. Повышена стабильность HDR для экранов с несовместимыми блоками DisplayID 2.0, улучшен автоповорот экрана после выхода из сна, а USB-контроллеры теперь могут использовать более экономичный режим энергопотребления во время сна при подключении через USB4.

На рынке пока не так много моделей мониторов с частотой обновления 1000 Hz и выше. Большинство из них пока доступны только в Китае, например, это модели Philips Evnia 27M2N5500XD и AOC AGON Pro AGP277QK. Оба оснащены экранами с диагональю 27 дюймов и позиционируются как двухрежимные мониторы для киберспорта, поддерживающие разрешение 2560 × 1440 пикселей с частотой 540 Hz и 1280 × 720 пикселей для режима 1000 Hz.

В новых сборках Windows 11 Microsoft также обновил страницу «Параметры → Система → О системе», улучшила карточку устройства на главной странице настроек и ускорила загрузку раздела Settings Home. Дополнительно компания обновила «Проводник», также исправила ошибки, связанные с Windows Hello, Voice Access, загрузкой панели задач в безопасном режиме и повысила надежность предварительного просмотра файлов, загруженных из интернета.