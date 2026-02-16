YouTube reklam bloklayanlara qarşı məhdudiyyətləri sərtləşdirir

YouTube komandası reklam bloklayıcılarından istifadə edənlərə qarşı mübarizəni yeni mərhələyə keçirib. Artıq belə alətlərdən istifadə edən bəzi istifadəçilər videoların şərhlərini və təsvir bölməsini görə bilmir. Məsələyə ilk diqqət çəkən mənbələrdən biri AndroidAuthority olub.
Son günlər forumlarda və Reddit-də çoxsaylı istifadəçilər bildirir ki, videoların altında şərhlər mövcud olsa da, platforma “Şərhlər deaktiv edilib” mesajını göstərir. Problem xüsusilə Brave kimi brauzerlərdə quraşdırılmış reklam bloklayıcılarından istifadə edənlər arasında geniş yayılıb.
Bununla yanaşı, bəzi hallarda video təsvirlərinə giriş də məhdudlaşdırılır. Maraqlısı odur ki, bu vəziyyət pullu YouTube Premium abunəçilərinə də təsir edir — əgər onlar əlavə reklam bloklayıcı aktiv saxlayırsa.
İstifadəçilərin paylaşımlarına görə, bloklayıcı söndürüldükdən sonra şərhlər yenidən əlçatan olur. Bu isə platformanın reklam izləməkdən imtina edənlər üçün funksiyaları qəsdən məhdudlaşdırdığı ehtimalını gücləndirir.
Xatırladaq ki, ötən həftə Google YouTube Music-də mahnı sözlərinə çıxışı yalnız ödənişli istifadəçilərlə məhdudlaşdırmışdı. 2026-cı ilin yanvarının sonunda isə mobil brauzerlərdə YouTube-un fon rejimində işləməsi də bağlanmışdı.