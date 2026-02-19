Vivo представила серию смартфонов V70 с оптикой Zeiss

Компания Vivo представила в Индии серию смартфонов V70, в которую вошли базовая модель V70 и более продвинутая V70 Elite. Устройства получили дизайн в стиле iPhone Pro прошлых поколений, а также производительные процессоры от Qualcomm и камеры с оптикой Zeiss. Смартфоны отличаются между собой только моделью процессора, остальные характеристики идентичны.

Обе модели оснащены 6,59-дюймовыми изогнутыми AMOLED-экранами с разрешением 2750 × 1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 кд/м². Под дисплеем расположен ультразвуковой сканер отпечатков, есть режим распознавания мокрых пальцев. В основе Vivo V70 используется процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 с графикой Adreno 722, V70 Elite получил более производительный Snapdragon 8s Gen 3 с графикой Adreno 735. За охлаждение смартфонов отвечает испарительная камера площадью 4200 мм² — «самая большая в серии V». Оба устройства предлагают 8, 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X, а также 256 или 512 Gb постоянной памяти стандарта UFS 4.1.

Набор камер у моделей одинаковый. В основную входят датчик на 50 Мп (Sony IMX766, 1/1,56″, f/1,88, OIS), сверхширокоугольный модуль на 8 Мп (f/2,2, угол обзора 115°) и перископический телеобъектив на 50 Мп (Sony IMX882, 1/1,95″, f/2,65, OIS, 3-кратный оптический и 100-кратный цифровой зум). Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2.0, автофокус, угол обзора 92°). Обе камеры могут снимать видео в 4K при 60 кадрах в секунду.

Емкость аккумулятора составляет 6500 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Dual SIM, порт USB Type-C 2.0 и стереодинамики. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава аэрокосмического класса и защищен от пыли и воды по стандартам IP68/IP69. По словам производителя, смартфоны выдерживают падение с высоты 1,8 метра. Габариты составляют 157,52 × 74,33 × 7,4 мм, вес – 187 гр. Смартфоны работают под управлением Android 16 с интерфейсом OriginOS 6, обещано 4 года обновления ОС и 6 лет обновлений безопасности.

Цены на Vivo V70: 8/256 Gb — $504, 12/256 Gb — $548. Vivo V70 Elite: 8/256 Gb — $570, 12/256 Gb — $625, 12/512 Gb — $680. Цветовая палитра смартфонов – черный, красный, бежевый и желтый. Продажи стартуют 26 февраля.