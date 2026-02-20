Amazfit представил smart-часы T-Rex Ultra 2 с автономностью до 30 дней

Китайский бренд Amazfit представил smart-часы T-Rex Ultra 2 – новую флагманскую модель защищенной серии T-Rex. Устройство подходит как для обычного использования, так и для активного отдыха и использования в экстремальных условиях.

Главным улучшением по сравнению с предыдущей моделью стало значительное увеличение емкости аккумулятора на 74%, с 500 до 870 мА ч. По данным производителя, новая батарея обеспечивает часам автономность до 30 суток в стандартном режиме. Несмотря на столь значительное увеличение плотности энергии, вес часов практически не изменился и составляет 89,2 гр. против 89 гр. у оригинальных T-Rex Ultra. Добиться этого удалось за счет использования титана класса Grade 5 для задней крышки корпуса, безеля и аппаратных кнопок, заменивший нержавеющую сталь 316L, использовавшуюся в модели 2023 года.

Экран также получил обновление. Amazfit T-Rex Ultra 2 оснащены 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с сапфировым стеклом и пиковой яркостью до3000 кд/м². Это на 300% выше, чем пиковая яркость 1000 кд/м² у предыдущего поколения. Благодаря этому заметно улучшается читаемость экрана при ярком солнечном свете, в горах и других сложных условиях.

Объем встроенной памяти увеличен с 4 до 64 Gb, благодаря чему часы получили предустановленные офлайн-топографические карты с разделением асфальтированных и грунтовых маршрутов. Обеспечивается навигация с одновременной поддержкой шести спутниковых систем.

Устройство оборудовано встроенным двухрежимным светодиодным фонариком с режимом SOS, обеспечивающим освещенность до 300 люкс. Для европейского рынка добавлена поддержка бесконтактных платежей через NFC. Часы сертифицированы для использования в экстремальных условиях эксплуатации, могут работать при температурах до -30 °C и сохраняют водонепроницаемость при давлении до 10 ATM, что делает их подходящими для фридайвинга и активных водных видов спорта. Также предусмотрены все базовые датчики мониторинга (пульс, кислород в крови, температура кожи) здоровья и более 180 режимов тренировок.

Smart-часы Amazfit T-Rex Ultra 2 уже продаются в некоторых странах по цене $549,99.