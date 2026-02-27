spot_img
27 февраля, 2026
spot_img
В Epic Games Store проходит раздача двух игр — Boxes: Lost Fragments и My Night Job

В Epic Games Store проходит очередная раздача. На этот раз пользователям сервиса отдают бесплатно пиксельный хоррор на выживание My Night Job и головоломку Boxes: Lost Fragments. Обе игры получили очень положительные пользовательские отзывы. Предложение действует до 5 марта в 20:00 по бакинскому времени.

Boxes: Lost Fragments вышла в 2024 году. Это атмосферная головоломка в загадочном особняке, где каждый сундук скрывает новую тайну.

Релиз My Night Job состоялся в 2016 году. Хоррор-платформер посвящен исследованию заброшенного здания, где обитают монстры.

Через неделю Epic Games Store подарит шутер Turnip Boy Robs a Bank и набор для Idle Champions of the Forgotten Realms.

