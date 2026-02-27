Resident Evil Requiem вышла На ПК и консолях

Состоялся релиз Resident Evil Requiem — игра доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, а также на Nintendo Switch 2.

Уже через час после релиза онлайн в Steam достиг 265 тыс. игроков — это рекорд для франшизы. Критики и первые игроки встретили Resident Evil Requiem очень тепло. Геймеры хвалят ее за плотную пугающую атмосферу, приятный визуальный стиль и радуются возвращению Леона. Рецензенты отмечают, что игра получилась и с технической стороны: проблем с производительностью нет. А версия для Switch 2 удивила тем, что местами даже превосходит порт для Xbox Series S.

События Resident Evil Requiem разворачиваются спустя 30 лет после катастрофы в Раккун-Сити. Главными героями выступают аналитик ФБР Грейс Эшкрофт, пытающаяся узнать правду о гибели своей матери Алиссы, и Леон Кеннеди, который впервые появляется в новой номерной части с момента выхода Resident Evil 6 в 2012 году.

Играть можно как от первого, так и от третьего лица за обоих персонажей. Сегменты за Грейс создавались с упором на хоррор, а за Леона — на экшен.