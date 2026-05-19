Состоялся релиз Forza Horizon 6

Forza Horizon 6, аркадная гонка с открытым миром, вышла на ПК и Xbox Series X|S. Релиз на PS5 ожидается позднее в 2026 году. Действие Forza Horizon 6 разворачивается в современной Японии. Игроки могут исследовать Токио и пригород, используя более 550 разных автомобилей, основанных на реальных моделях.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Владельцы премиальных изданий получили расширенный доступ к игре 15 мая. В Steam пиковый онлайн гонки превысил 181 тыс. игроков одновременно, а пользовательские отзывы сформировали «очень положительный» рейтинг. Игроки хвалят огромную карту, атмосферу Японии, саундтрек и систему прогрессии. Разумеется, есть и негативные отзывы, отмечают «копирку» прошлых частей, а также технические проблемы, например, с освещением и вылетами. Критики назвали Forza Horizon 6 одной из лучших гоночных игр за всю историю жанра, хвалили проработку карты и красивые детализированные локации.

Цены на игру: $70 — за стандартное издание, $100 — за Deluxe-издание с дополнительными машинами, $120 – за Premium с полным набором дополнений.