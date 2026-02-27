Nvidia получила рекордную квартальную выручку благодаря продажам решений для ЦОД

Компания Nvidia объявила результаты за четвертый квартал и 2026 финансовый год, который закончился у нее 25 января этого года. Результаты компании превзошли ожидания Уолл-стрит, в целом Nvidia удается уже на протяжении 14 кварталов подряд превосходить прогнозы инвесторов по выручке.

Nvidia сообщает о рекордной квартальной выручке в размере $68,1 млрд, что на 20% больше, чем в третьем квартале, и на 73% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль (GAAP) составила $42,96 млрд. или $1,76 на разводненную акцию, тогда как годом ранее эти показатели равнялись $22,09 млрд. и $0,89 соответственно.

Компания отмечает, что выручка на серверном направлении выросла примерно в 13 раз с момента появления ChatGPT осенью 2022 года. Разумеется, что текущая динамика общей выручки во многом определяется именно успехами на серверном направлении. Более 91% продаж Nvidia приходится на сегмент решений для ЦОД, выручка которого составила $62,3 млрд., что на 75% больше год к году. В этом сегменте выручка от поставки решений для вычислений выросла на 58% год к году до $51,33 млрд., а выручка от продаж сетевого оборудования увеличилась за квартал на 263% до $10,98 млрд. Финансовый директор Nvidia Колетт Кресс отметила, что гиперскейлеры «остаются нашей крупнейшей категорией клиентов», на которые приходится чуть более 50% выручки в сегменте решений для ЦОД. Кресс также заявила, что, хотя администрация США одобрила поставки «небольших объемов» чипов H200 для китайских клиентов, а Китай формально разрешил закупки, компания пока не получила от них никакой выручки.

В игровом сегменте выручка в минувшем квартале составила $3,73 млрд. Это на 13% меньше, чем в предыдущем квартале, но в годовом сравнении она увеличилась на 47%. Автомобильное и робототехническое подразделение компании увеличило продажи год к году на 6% до $604 млн., а в сегменте OEM выручка последовательно сократилась на 7%, но выросла в годовом сравнении на 28% до $161 млрд. В сегменте профессиональной визуализации продажи выросли на 159% до $1,32 млрд.

По итогам финансового года в целом выручка Nvidia составила $215,94 млрд., что на 65% больше, чем годом ранее. Операционная прибыль выросла на 58% до $137,3 млрд., чистая прибыль (GAAP) составила $120,07 млрд. или $4,9 на разводненную акцию против $72,88 млрд. (рост 65%) или $2,94 на разводненную акцию годом ранее. В серверном сегменте по итогам года Nvidia выручила $193,7 млрд. — на 68% больше, чем в предыдущем. Игровая выручка компании по итогам прошлого фискального года увеличилась на 41% до $16 млрд.

На первый квартал 2027 финансового года Nvidia прогнозирует выручку в $78 млрд, плюс-минус 2% (без учета продаж для ЦОД в Китае) при прогнозе аналитиков в размере $72,6 млрд.